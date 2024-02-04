10% от суммы: банки обновили правила обмена валюту

Популярный банк Украины изменил правила обмена долларов. Теперь значительно изношенные или поврежденные купюры иностранной валюты, включая доллары, начали обменивать во всех отделениях ПриватБанка по принципу инкассо. То есть за дополнительную плату.

Детали

В банке объяснили, что зафиксировали на уровне 10% от суммы обмена. Также в кассе могут попросить оплатить проверку купюры на подлинность. Однако эта процедура проводится только в случаях, когда сразу не понятно настоящая ли купюра.

Стоимость услуги составляет 50 копеек за купюру. Но минимум сто гривен.

Полученные после обмена деньги зачислят на валютную карту клиента. Она может быть виртуальной.

Сколько стоит обмен изношенных долларов по принципу инкассо

Комиссия в 10% означает, что за обмен денег банк заберет себе десятую часть от суммы. То есть при обмене 500 долларов 50 придется отдать банку.

А вот насчет проверки банкнот на подлинность, то здесь все несколько сложнее:

если вам нужно проверить одну банкноту, то придется заплатить сто гривен;

за проверку 200 банкнот тоже нужно будет оплатить сто гривен, то есть 50 копеек * 200 банкнот = 100 гривен. Начиная с 201 купюры нужно будет доплатить до 50 копеек.

Какие купюры обменивают по принципу инкассо

На инкассо принимают поврежденные банкноты:

разорванные или разрезанные на части;

с поврежденными элементами дизайна и защиты (отсутствуют цифровые или текстовые обозначения номинала, изображения на портрете, оптические элементы защиты, защитные ленты);

изменен первоначальный цвет бумаги и/или изображений.

Во всех остальных случаях купюры должны принимать без дополнительной платы

Напомним, что Нацбанк снял ограничения на сумму покупки долларов Причем как в банках, так и в обменниках. Новые правила действуют с первого декабря 2023 года. Ранее можно было купить лишь определенную сумму, поскольку были суровые ограничения.