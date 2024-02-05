Акції в супермаркетах порушують права українців: в Держпродспоживслужби розповіли як себе вберегти

Супермаркети та магазини повинні обмінювати та приймати назад непродовольчі товари, навіть якщо ті були продані по акції. Якщо торгова точка робить позначку типу “акційний товар поверненню та обміну не підлягає” або щось схоже, то вона порушує чинне законодавство.

Про це повідомляють експерти “Захисту прав споживачів”.

Деталі

Експерти зазначають, що споживач має право обміняти непродовольчий товар неналежної якості на аналогічний у продавця, в якого він був куплений, але при умові, що цей товар не відповідає ряду ознак.

Серед таких ознак є форма та габарити, а також:

фасон;

колір;

розмір;

інші причини, з яких товар не може використовуватися за призначенням.

Покупці роблять покупки попри звичний напис — “Акційний товар поверненню та обміну не підлягає”. Але слід зазначити, що така помітка порушує чинне законодавство.

Споживач має право на обмін товару неналежної якості протягом 14 днів, не враховуючи дня покупки, якщо більший термін не оголошено продавцем.

При цьому наголошується, що обміняти товар неналежної якості можна лише за дотримання певний умов.

Зокрема, якщо він не використовувався і збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, а також:

пломби;

ярлики;

розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром.

Загалом, експерти зазначають, вищеперераховані не стосується товарів, які не підлягають поверненню або обміну на основі постанови Кабміну від 19.03.1994 року №172. В цей список входять:

парфумерно-косметичні вироби;

пір’яні та пухові вироби;

дитячі м’які іграшки;

зубні щітки;

апарати для гоління та інше.

Нагадаємо, що супермаркети та магазини часто дурять покупців за вартістю товару. Для цього там встановлюють такі ціни, щоб не віддавати решту покупцям. Тобто, вони встановлюють ціни на рівні 9,96 гривень За правилами округлення покупець повинен заплатити десять гривень.