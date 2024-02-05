Акции в супермаркетах нарушают права украинцев: в Госпродпотребслужбе рассказали как себя уберечь

Супермаркеты и магазины должны обменивать и принимать обратно непродовольственные товары, даже если те были проданы по акции. Если торговая точка делает пометку типа “акционный товар возврату и обмену не подлежит” или что-то похожее, то она нарушает действующее законодательство.

Об этом сообщают эксперты “Защиты прав потребителей”.

Детали

Эксперты отмечают, что потребитель имеет право обменять непродовольственный товар ненадлежащего качества на аналогичный у продавца, у которого он был куплен, но при условии, что этот товар не соответствует ряду признаков.

Среди таких признаков есть форма и габариты, а также:

фасон;

цвет;

размер;

другие причины, по которым товар не может использоваться по назначению.

Покупатели делают покупки несмотря на привычную надпись – “Акционный товар возврату и обмену не подлежит”. Но следует отметить, что такая пометка нарушает действующее законодательство.

Потребитель имеет право на обмен товара ненадлежащего качества в течение 14 дней, не считая дня покупки, если больший срок не объявлен продавцом.

При этом отмечается, что обменять товар ненадлежащего качества можно лишь при соблюдении определенный условий.

В частности, если он не использовался и сохранен его товарный вид, потребительские свойства, а также:

пломбы;

ярлыки;

расчетный документ, выданный потребителю вместе с проданным товаром.

В общем, эксперты отмечают, вышеперечисленные не касается товаров, которые не подлежат возврату или обмену на основе постановления Кабмина от 19.03.1994 года №172. В этот список входят:

парфюмерно-косметические изделия;

перьевые и пуховые изделия;

детские мягкие игрушки;

зубные щетки;

аппараты для бритья и прочее.

Напомним, что супермаркеты и магазины часто обманывают покупателей по стоимости товара. Для этого там устанавливают такие цены, чтобы не отдавать остальные покупателям. То есть, они устанавливают цены на уровне 9,96 гривен По правилам округления покупатель должен заплатить десять гривен.