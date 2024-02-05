Українцям зробили важливе нагадування: як уникнути пені та боргу за комуналку

Щомісяця українці повинні подати показники лічильників, щоб отримати коректні нарахування. Наприклад, за показники електролічильника потрібно передати до 3 числа кожного місяця. Якщо цього не зробити, то в платіжках за світло будуть вказані неправильні суми.

Як передати показники лічильника за електроенергію

Є кілька способів подати показники приладів обліку:

подзвонити на гарячу лінію свого постачальника;

скористатися сайтом місцевого обленерго;

скористатися чат-ботом у Вайбері або Телеграмі.

Водночас споживачі зазначають, що один з найбільш зручних та швидких способів передати показники — скористатися чат-ботом у Viber або Telegram. До того ж в чат-боті буде приходити нагадування про необхідність передати дані.

Що буде з цінами на комуналку

Нагадаємо, українців попереджають про зростання тарифі на комунальні послуги. Зокрема, вартість одного кВт-год електроенергії може зрости до приблизно шести гривень. Деякі експерти запевняють, що така вартість буде не цього року, тобто вище 3,5-4 гривень за кВт-год найближчим часом очікувати не варто.

Також на базі Хмельницької атомної електростанції планують збудувати кілька додаткових енергоблоків. Це дозволить уникнути дефіциту електроенергії на той час, поки не вдасться повернути Запорізьку АЕС, Надалі ці резерви будуть продавати в Європу та отримувати додаткові кошти в державний бюджет.

Однак поки зарано говорити про тарифи, адже як мінімум до кінця опалювального сезону, а це середини квітня-початку травня, їх не переглядатимуть.

Щодо тарифів на газ та тепло, то тарифи обіцяли не переглядати до кінця дії воєнного стану та ще певний час після його скасування.

Однак в уряді можуть піти на такий непопулярний крок через крайню необхідність. Цього року Україна вперше проходить опалювальний сезон з власними запасами блакитного палива. Це вимагає чималих інвестицій.