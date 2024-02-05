Украинцам сделали важное напоминание: как избежать пени и долга за коммуналку

Ежемесячно украинцы должны подать показатели счетчиков, чтобы получить корректные начисления. Например, за показатели электросчетчика нужно передать до 3 числа каждого месяца. Если этого не сделать, то в платежках за свет будут указаны неправильные суммы.

Как передать показания счетчика за электроэнергию

Есть несколько способов подать показания приборов учета:

позвонить на горячую линию своего поставщика;

воспользоваться сайтом местного облэнерго;

воспользоваться чат-ботом в Вайбере или Телеграмме.

В то же время потребители отмечают, что один из самых удобных и быстрых способов передать показатели – воспользоваться чат-ботом в Viber или Telegram. К тому же в чат-боте будет приходить напоминание о необходимости передать данные.

Что будет с ценами на коммуналку

Напомним, украинцев предупреждают о росте тарифе на коммунальные услуги. В частности, стоимость одного кВт-ч электроэнергии может вырасти до примерно шести гривен. Некоторые эксперты уверяют, что такая стоимость будет не в этом году, то есть выше 3,5-4 гривен за кВт-ч в ближайшее время ожидать не стоит.

Также на базе Хмельницкой атомной электростанции планируют построить несколько дополнительных энергоблоков. Это позволит избежать дефицита электроэнергии на то время, пока не удастся вернуть Запорожскую АЭС, В дальнейшем эти резервы будут продавать в Европу и получать дополнительные средства в государственный бюджет.

Однако пока рано говорить о тарифах, ведь как минимум до конца отопительного сезона, а это середины апреля-начала мая, их не будут пересматривать.

Что касается тарифов на газ и тепло, то тарифы обещали не пересматривать до конца действия военного положения и еще некоторое время после его отмены.

Однако в правительстве могут пойти на такой непопулярный шаг из-за крайней необходимости. В этом году Украина впервые проходит отопительный сезон с собственными запасами голубого топлива. Это требует немалых инвестиций.