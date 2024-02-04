10% від суми: банки оновили правила обміну валюту

Популярний банк України змінив правила обміну доларів. Тепер значно зношені або пошкоджені купюри іноземної валюти, включно з доларами, почали обмінювати у всіх відділеннях ПриватБанку за принципом інкассо. Тобто за додаткову плату.

Деталі

В банку пояснили, що зафіксували на рівні 10% від суми обміну. Також в касі можуть попросити сплатити за перевірку купюри на справжність. Однак ця процедура проводиться лише у випадках, коли одразу не зрозуміло чи справжня купюра.

Вартість послуги складає 50 копійок за купюру. Але мінімум сто гривень.

Отримані після обміну гроші зарахують на валютну картку клієнта. Вона може бути віртуальною.

Скільки коштує обмін зношених доларів за принципом інкассо

Комісія в 10% означає, що за обмін грошей банк забере собі десяту частину від суми. Тобто при обміні 500 доларів 50 доведеться віддати банку.

А от щодо перевірки банкнот на справжність, то тут все дещо складніше:

якщо вам потрібно перевірити одну банкноту, то доведеться сплатити сто гривень;

за перевірку 200 банкнот теж потрібно буде сплатити сто гривень, тобто 50 копійок * 200 банкнот = 100 гривень. Починаючи з 201 купюри потрібно буде доплатити до 50 копійок.

Які купюри обмінюють за принципом інкассо

На інкассо приймають пошкоджені банкноти:

розірвані або розрізані на частини;

з пошкодженими елементами дизайну та захисту (відсутні цифрові або текстові позначення номіналу, зображення на портреті, оптичні елементи захисту, захисні стрічки);

змінений початковий колір паперу та/або зображень.

У всіх інших випадках купюри повинні приймати без додаткової плати

Нагадаємо, що Нацбанк зняв обмеження на суму покупки доларів Причому як в банках, так і в обмінниках. Нові правила діють з першого грудня 2023 року. Раніше можна було купити лише певну суму, адже діяли суворі обмеження.