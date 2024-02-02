Вы тоже их допускаете? Ученые назвали 3 ошибки, которые превращают чай в яд
Немецкие исследователи дали рекомендации, которые помогут избежать интоксикации организма и сохранить полезные свойства чая.
Три ошибки при заваривании чая
Исследователи из Германии рассказали, какие ошибки при заваривании чая превращают питательный напиток в опасный яд. Итак:
- ученые настоятельно рекомендуют строго следовать инструкции на упаковке чая, так вы минимизируете риск;
- в обработанных на производстве листьях чая могут быть опасные микроорганизмы. Именно поэтому заваривать чай нужно кипятком или водой близкой к кипению. Так вы обезопасите свой организм от попадания вредных примесей. Заваривать чай стоит примерно в течение пяти минут
- при этом исследователи отмечают, что передерживать напиток тоже не стоит. Слишком длительная заварка теряет свои полезные свойства и не принесет никакой пользы человеку.
Лучше всего перенять опыт китайцев. Перед заваркой чая они промывают его в кипятке. Просто заливают чайные листья на несколько секунд кипятком и выливают его. А тогда уже очищенный от пыли и микроорганизмов чай заваривают по всем правилам.
Чем полезен чай
Чай – это не только удовольствие для вкуса, но и ценный напиток для здоровья. Содержание антиоксидантов в чае помогает защищать клетки от вредного воздействия свободных радикалов, уменьшая риск сердечных заболеваний и онкологических заболеваний. Катехины, которые содержит чай, способствуют улучшению функции сердца и снижению кровяного давления. Теин, натуральный стимулятор, поддерживает энергию и улучшает концентрацию. Регулярное употребление чая способствует общему физическому и психологическому благополучию, обеспечивая организм полезными веществами для здоровья.
Поэтому чашка чая в день принесет только пользу. Но конечно все зависит от самого чая. Он будет полезным только при условии, что это настоящие чайные листья. Поэтому лучше покупать слоеный чай в специализированных магазинах, которые дорожат репутацией и предлагают натуральный продукт.
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