Смачний спосіб позбутися запору: рецепт лікувального пирога для всієї сім’ї

Цей десерт не лише принесе задоволення під час обіду, але й допоможе налагодити процеси травлення в організмі.

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Солодкий пиріг насичений клітковиною. Тож це чудова профілактика для вашого шлунково-кишкового тракту. Отож, як приготувати чарівний пиріг.

Інгредієнти

Для приготування пирога нам знадобиться:

одна морквина;

два яблука;

два яйця;

вівсянка — 120 грамів, саме вівсянка тривалої заварки, а не мюслі;

розпушувач — половина чайної ложки;

мед, цукор (за смаком).

За бажанням можна додавати цукати, родзинки, шоколад та інші смаколики.

Як приготувати пиріг

Для приготування потрібно:

блендером збити вівсянку до стану борошна;

яблука та моркву натріть на терці та змішайте з яйцями, розпушувачем та цукром;

додайте до отриманої суміші вівсяне борошно та перемішайте як слід;

форму для запікання змажте маслом та викладіть туди отриману масу;

випікайте приблизно 35 хвилин при 180 градусах.

Готову випічку прикрасьте горіхами чи шоколадом.

Також можна приготувати порційні кекси.

Такий пиріг стане чудовим сніданком чи перекусом.

Чим корисні яблука та морква

Морква багата бета-каротином, який перетворюється в вітамін А, сприяючи зорові та підтримці імунітету. Також вона містить антиоксиданти, що захищають клітини від пошкоджень та сповільнюють процес старіння.

Яблука є відмінним джерелом вітамінів С та К, а також джерелом клітковини, що сприяє здоров’ю шлунково-кишкового тракту та контролю ваги.

Обидва продукти містять мінерали та фітонутрієнти, сприяючи загальному фізичному та психологічному благополуччю. Включення моркви та яблук у раціон допомагає зберегти здоров’я та підтримує правильне функціонування організму.

Ці овочі та фрукти можна вживати у свідомому вигляді, додавати до м’ясних страв, салатів та навіть готувати смачні пироги.