Ви теж їх допускаєте? Вчені назвали 3 помилки, які перетворюють чай в отруту

Німецькі дослідники дали рекомендації, які допоможуть уникнути інтоксикації організму та зберегти корисні властивості чаю.

Три помилки при заварюванні чаю

Дослідники з Німеччини розповіли, які помилки при заварюванні чаю перетворюють поживний напій в небезпечну отруту. Отож:

вчені наполегливо рекомендують суворо дотримуватися інструкції на упаковці чаю, так ви мінімізуєте ризик;

в обробленому на виробництві листі чаю можуть бути небезпечні мікроорганізми. Саме тому заварювати чай потрібно окропом або водою близькою до кипіння. Так ви забезпечите свій організм від потрапляння шкідливих домішок. Заварювати чай варто приблизно протягом п’яти хвилин

при цьому дослідники наголошують, що перетримувати напій теж не варто. Занадто тривала заварка втрачає свої корисні властивості та не принесе жодної користі людині.

Найкраще перейняти досвід китайців. Перед заваркою чаю вони промивають його в окропі. Просто заливають чайне листя на кілька секунд окропом та виливають його. А тоді вже очищений від пилу та мікроорганізмів чай заварюють за всіма правилами.

Чим корисний чай

Чай – це не лише задоволення для смаку, але і цінний напій для здоров’я. Вміст антиоксидантів у чаї допомагає захищати клітини від шкідливого впливу вільних радикалів, зменшуючи ризик серцевих захворювань та онкологічних захворювань. Катехіни, які містить чай, сприяють покращенню функції серця та зниженню кров’яного тиску. Теїн, натуральний стимулятор, підтримує енергію та покращує концентрацію. Регулярне вживання чаю сприяє загальному фізичному та психологічному благополуччю, забезпечуючи організм корисними речовинами для здоров’я.

Тож чашка чаю в день принесе тільки користь. Але звісно все залежить від самого чаю. Він буде корисним лише за умови, що це справжнє чайне листя. Тож краще купувати листковий чай у спеціалізованих магазинах, які дорожчають репутацією та пропонують натуральний продукт.