Стало известно, будут ли школьники иметь весенние каникулы и сколько продлится учебный год

Сначала ковид, а затем война очень сильно повлияли на учебный процесс. Однако если пандемия уже завершилась, то война, к сожалению, нет. Украинские школьники учатся по новым графикам и имеют каникулы не в те даты, что обычно. Также, учебный год 2023-2024 будет длиннее на один месяц по сравнению с предыдущими годами. Будущие летние каникулы должны начаться с 28 июня, однако каждая школа имеет полное право корректировать эти числа. Учебный год решили продлить из-за прошлогодних отключений света. Мол, если так будет продолжаться и в этом году, то летом ученики будут догонять, что пропустили через блек ауты.

Будут ли весенние каникулы?

Весенним каникулам, конечно же, быть, однако они тоже немного сместились в датах. Предварительно отдыхать школьники будут с 25 по 31 марта 2024 года. И опять же, каждая школа даже в пределах одного города может самостоятельно решать, когда будут каникулы и будут ли они вообще.

Что касается форм обучения, то здесь тоже все сильно отличается. В некоторых областях обучение полностью дистанционное, в некоторых смешанная форма. В западных областях дети в основном ходят в школу. Дистанционно могут учиться только старшие классы.

Родители имеют право написать заявление и перевести ребенка на дистанционную форму обучения. Подобного, конечно, никогда раньше не было, однако война внесла свои коррективы.

Также уже известно некоторую информацию об ЗНО 2024. Предполагается, что теперь выпускники будут сдавать не три обязательных предмета, а четыре. Среди них будут украинский язык, математика, история Украины и один предмет на выбор. Все предметы можно будет сдать в течение одного дня в режиме тестирования. В общем, все должно длиться шесть часов. Два часа перерыва и четыре часа тестирования. Однако этот формат также могут изменить учитывая текущую ситуацию в стране.