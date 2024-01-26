Вийшла iOS 17.4 з можливістю встановлення додатків зі сторонніх джерел

Але завантажити ПЗ поза App Store можуть тільки жителі Європейського Союзу. І йдеться поки що не про фінальну версію, а про бету iOS 17.4 для розробників.

Чутки, які циркулювали мережею протягом кількох років, усе-таки підтвердилися. Apple дозволила встановлення додатків для iPhone в обхід фірмового магазину App Store. Нова функція додана в операційній системі iOS 17.4 для смартфонів iPhone. Функціонал доступний тільки на території ЄС.

Поки що йдеться про девелоперську бету. В iOS 17.4 також додано можливість використовувати сторонні движки браузерів. І це теж важливе нововведення, оскільки досі автори ПЗ могли використовувати виключно WebKit, на якому базується Safari.

Є й інші зміни, включно з традиційними – підвищення продуктивності та стабільності, виправлення помилок. Важить бета-прошивка приблизно 6 ГБ.