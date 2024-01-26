Стало відомо, чи матимуть школярі весняні канікули і доки триватиме навчальний рік

Спочатку ковід, а потім війна дуже сильно вплинули на навчальний процес. Проте якщо пандемія вже завершилась, то війна на жаль ні. Українські школярі навчаються за новими графіками й мають канікули не в ті дати, що зазвичай. Також, навчальний рік 2023-2024 буде довшим на один місяць порівняно з попередніми роками. Попередньо літні канікули повинні розпочатися з 28 червня, однак кожна школа має повне право коригувати ці числа. Навчальний рік вирішили продовжити через тогорічні вимкнення світла. Мовляв, якщо так триватиме й цього року, то влітку учні будуть наздоганяти, те що пропустили через блекаути.

Чи будуть весняні канікули?

Весняним канікулам звісно ж бути, однак вони теж трохи змістилися в датах. Попередньо, відпочивати школярі будуть з 25 по 31 березня 2024 року. І знову ж, кожна школа навіть в межах одного міста може самостійно вирішувати коли будуть канікули й чи будуть вони взагалі.

Щодо форм навчання, то тут теж все сильно відрізняється. У деяких областях навчання повністю дистанційне, у деяких змішана форма. В західних областях діти здебільшого ходять в школу. Дистанційно можуть навчатися лише старші класи.

Також, батьки мають право написати заяву та перевести дитину на дистанційну форму навчання. Подібного звісно ж ніколи раніше не було, однак війна внесла свої корективи.

Також вже відомо деяку інформацію про ЗНО 2024. Передбачається, що тепер випускники здаватимуть не три обов’язкових предмети, а чотири. Серед них буде українська мова, математика, історія України та один предмет на вибір. Абсолютно всі предмети можна буде здати протягом одного дня в режимі тестування. Загалом, все мало б тривати шість годин. Дві години перерви, та чотири години тестування. Однак цей формат також ще можуть змінити враховуючи поточну ситуацію в країні.