Мигрени и проблемы с сердцем и сосудами: Землю накроет сверхмощная магнитная буря

Практически каждый месяц Землю покрывают магнитные бури. Это так называемые вспышки на Солнце, приводящие к нарушению геомагнитного поля Земли. И все бы ничего, если бы это явление так негативно не отражалось на нашем самочувствии. Особенно страдают пожилые люди, беременные женщины, люди с хроническими болезнями сердца, и вообще все, кто может назвать себя метеочувствительными. Эксперты предупреждают, что январь завершится очень сильной магнитной бурей и называют точную дату, когда она состоится.

Штормить будет 27 января

В целом январь был богат магнитными бурями. Их было шесть, и вот, последняя, но очень мощная произойдет 27-го числа. Ученые говорят, что эта буря будет пятибалльной по специальной шкале. Это означает, что ее влияние ощутит более половины населения Земли. Вот какие симптомы вы можете чувствовать:

Сильные головные боли, тошнота и головокружение. Резкие перепады настроения от апатии и сонливости к сильному раздражению. Проблемы с артериальным давлением. У одних оно будет сильно снижаться в то время как у других наоборот, будет стремительно повышаться. Обострение проблем с сердцем и сосудами. По статистике именно в период мощных магнитных бурь в больницы гораздо больше поступает пациентов с микроинсультами, гипертоническими кризами и т.д. Бессонница, потеря аппетита и множество других неприятных симптомов устранить, которые никак не удастся.

Медики говорят, что помочь себе можно лишь частично. Например, выпив таблетку от головной боли или для нормализации давления. Полностью защититься от воздействия магнитной бури нельзя. Однако чтобы симптомы были не такими выраженными, врачи советуют в эти дни избегать стрессовых ситуаций, например, не браться за сложные задачи. Не нагружать организм тяжелым физическим трудом. К примеру, спортзал лучше перенести на другой день. Не употреблять алкоголь, много кофе или тяжелой пищи. Много гулять на свежем воздухе и заняться чем-то, что дарит вам положительные эмоции.