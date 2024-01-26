Мігрені та проблеми з серцем і судинами: Землю накриє надпотужна магнітна буря

Практично кожного місяця Землю накривають магнітні бурі. Це так звані спалахи на Сонці, які призводять до порушення геомагнітного поля Землі. І все б нічого, якби це явище так негативно не позначалося на нашому самопочутті. Особливо страждають літні люди, вагітні жінки, люди з хронічними хворобами серця, та й загалом всі, хто може назвати себе метеочутливими. Експерти попереджають, січень завершиться дуже сильною магнітною бурею та називають точну дату коли вона відбудеться.

Штормитиме 27 січня

Загалом січень був багатим на магнітні бурі. Їх було аж шість, і ось, остання, але дуже потужна відбудеться 27-го числа. Науковці кажуть, що ця буря буде п’ятибальною за спеціальною шкалою. Це означає, що її вплив відчує більша частина населення Землі.

Ось, які симптоми ви можете відчувати:

Сильні головні болі, нудоту та запаморочення. Різкі перепади настрою від апатії та сонливості до сильного роздратування. Проблеми з артеріальним тиском. В одних він сильно знижуватиметься тоді як в інших навпаки, буде стрімко підвищуватися. Загострення проблем з серцем та судинами. За статистикою саме в період потужних магнітних бур до лікарень набагато більше поступає пацієнтів з мікроінсультами, гіпертонічними кризами тощо. Безсоння, втрата апетиту, та безліч інших неприємних симптомів усунути, які ніяк не вдасться.

Медики кажуть, що допомогти собі можна лише частково. Наприклад, випивши таблетку від головного болю, чи для нормалізації тиску. Повністю захиститись від впливу магнітної бурі не можна. Проте, щоб симптоми були не такими вираженими, лікарі радять в ці дні уникати стресових ситуацій, наприклад, не братися за складні завдання. Не навантажувати організм важкою фізичною працею. Наприклад, спортзал краще перенести на інший день. Не вживати алкоголь, багато кави чи важкої їжі. Багато гуляти на свіжому повітрі й зайнятись чимось, що дарує вам позитивні емоції.