Законные права, о которых никто не знает: в НБУ рассказали, что могут сделать украинцы после покупки иностранной валюты

Далеко не каждый человек полностью знает свои права и, конечно, не использует их по полной. Это и неудивительно, ведь знать все законодательные нюансы могут разве что юристы, адвокаты или люди, работающие в той или иной государственной организации. Так вот, Национальный банк Украины рассказал о правах, которыми обладают все украинцы, однако знают о них только единицы. Воспользоваться этими правами может каждый в течении15 минут после покупки иностранной валюты.

Средства можно вернуть

Если вы купили доллары или евро у банка или обменника, и возможно недовольны их качеством, или еще по каким-то причинам пожалели, что так сделали, все можно отменить. Вы имеете полное право отдать обменнику его валюту и забрать гривны, которые вы за нее заплатили (то есть всю сумму). Однако сделать это можно только в течение 15 минут после совершения операции.

“Вы можете провести обратную валютно-обменную операцию в течение 15 минут после обмена. Но если у вас есть квитанция или расчетный документ. Это предусмотрено Постановлением правления НБУ №2 “Об утверждении Положения об осуществлении сделок с валютными ценностями“, – разъяснили в НБУ.

Также в НБУ подчеркнули, что украинцы имеют право сдавать в банки и обменники любые доллары, то есть выпущенные в любом году, начиная с 1914-го. Все они действительны, если, конечно же, сохранены в хорошем состоянии.

“В некоторых случаях такую валюту можно обменять в любом обменном пункте. Например, в случае с банкнотой 500 евро или долларами США, напечатанными после 1914 года, остающимися платежными средствами. Однако в других случаях валюту можно обменять только в центральных банках стран -эмитентов“, – отмечают в НБУ.

Преимущественно купюры обмениваются в зарубежных банках, если имеет место услуга инкассо. Она подразумевает обмен изношенных или поврежденных купюр. Неважно, насколько они уничтожены: порваны, сгорели, или в пятнах. Владельцы могут обменять их, однако получив не полную стоимость купюры, а на 20-30% ниже.