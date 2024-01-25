Майже всі українці повинні доплатити податки: кому, скільки та за що їх нарахують?

З січня 2024 року всі українці мають заповнити декларацію та сплатити податки на основі отриманих доходів. В цю категорію входить дуже багато людей: від тих, хто здає житло в оренду до тих, хто протягом року отримав дорогоцінний подарунок: квартиру, машину тощо. Звісно ж, податки мають сплатити й ті, хто займається так званою додатковою діяльністю від якої отримують дохід. В Україні таких осіб багато. Це як фрілансери, так і люди, які якимось чином монетизують власне хобі: випічка тортів на замовлення, ведення комерційного блогу та рекламування продуктів від різних брендів тощо.

Про це заявляють у Податковій службі України

Будь-які додаткові доходи потрібно декларувати й потім оплачувати податок. Ось, що підпадає під цю категорію доходів:

Доходи, які не оподатковуються при отриманні, але все одно не звільняють отримувача від сплати податків. Це, наприклад, повернені борги за якими сплив термін давності, нецільова благодійна допомога, яку нарахували вище норми тощо. Отримані доходи від особи, яка не є податковим агентом. Наприклад, дорогі подарунки, гроші отримані за здачу житла в оренду, доходи від операцій з нерухомим майном. Доходи (перекази) з інших країн. Доходи фізичних осіб, які заробляють їх шляхом ведення підприємницької діяльності. Виключення ті, хто обрав спрощену систему оподаткування. Особи, які займаються незалежною професійною діяльністю. Іноземці, які отримали статус резидента України. Резиденти, які виїжджають закордон на ПМЖ.

Також, у Податковій службі заявляють, що кожен платник податку має право подати декларацію, та отримати назад надлишково виплачені кошти. Це за умови, що платник має так звану податкову знижку.