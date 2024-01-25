Законні права про які ніхто не знає: в НБУ розповіли, що можуть зробити українці після купівлі іноземної валюти

Далеко не кожна людина повністю знає свої права та звісно ж не використовує їх на повну. Це й не дивно, адже знати всі законодавчі нюанси можуть хіба що юристи, адвокати, чи люди, які працюють у тій чи іншій державній організації. Так ось, Національний банк України розповів про права, які мають всі українці, однак знають про них лише одиниці. Скористуватися цими правами може кожен протягом 15 хвилин після купівлі іноземної валюти.

Кошти можна повернути

Якщо ви купили долари або євро у банку чи обміннику, і можливо незадоволені їх якістю, чи ще з якихось причин пошкодували, що так зробили все можна анулювати. Ви маєте повне право віддати обміннику його валюту і забрати ті гривні, які ви за неї заплатили (тобто всю суму). Однак зробити так можна лише протягом 15 хвилин після здійснення операції.

“Ви можете провести зворотну валютно-обмінну операцію протягом 15 хвилин після обміну. Але якщо у вас є квитанція або розрахунковий документ. Це передбачено Постановою правління НБУ №2 “Про затвердження Положення про здійснення операцій із валютними цінностями”, – роз’яснили у НБУ.

Також, в НБУ наголосили, що українці мають право здавати в банки та обмінники будь-які долари, тобто випущені у будь-якому році, починаючи з 1914-го. Всі вони є дійсними, якщо звісно ж збережені у доброму стані.

“У деяких випадках таку валюту можна обміняти в будь-якому обмінному пункті. Наприклад, у випадку з банкнотою 500 євро або доларами США, надрукованими після 1914 року, платіжними коштами, що залишаються. Однак в інших випадках валюту можна обміняти тільки в центральних банках країн-емітентів“, – зазначають у НБУ.

Переважно купюри обмінюють в закордонних банках, якщо відбувається послуга інкасо. Вона передбачає обмін зношених або пошкоджених купюр. Неважливо наскільки вони знищені: порвані, згорівші, в плямах. Власники можуть обміняти їх, однак отримавши не повну вартість купюри, а на 20%-30% нижчу.