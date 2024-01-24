В НБУ заявили, что будет с тарифами на газ: сдерживать их рост больше не удастся

В Украине с начала войны стоимость газа не менялась. Тарифы зафиксировали на довоенном уровне и не могут быть повышены из-за действия Моратория. Следовательно, 98% украинцев платят почти 8 гривен за куб. Это те потребители, которые являются клиентами “Нефтегаза”. Что касается других 2%, то это люди, которые остаются клиентами других газораспределительных компаний, продолжающих работать. Их тарифы тоже не менялись, однако они отличаются от тех, которые установил “Нефтегаз”, колебания составляет от 7 до почти 10 гривен за куб. В НБУ заявили, что как минимум до конца отопительного сезона эти тарифы будут неизменными. Что будет летом, пока неизвестно. Известно лишь, что тарифы будут точно пересматриваться в 2025 году.

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ

“На прогнозном горизонте административная инфляция будет постепенно расти. Она будет определяться прежде всего дальнейшим подорожанием табачной продукции в результате повышения акцизов и тарифов на отдельные ЖКУ. В то же время ее будет сдерживать мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение, который, согласно предположениям этого прогноза, будет отменено только в 2025 году”, – отмечают в НБУ.

То есть речь о регулировании абсолютно всех видов коммунальных услуг. К слову, повышение тарифов приведет к ускорению административной инфляции до 19%.

Повышение будет поэтапным

Пока неизвестно точно как вырастут тарифы. Однако в правительстве заявили, что повышение однозначно будет поэтапным, чтобы давать населению возможность адаптироваться к новым ценам. Также, конечно же, будет увеличено количество граждан, которые смогут получать субсидию. Все это будут регулировать, чтобы и дальше поддерживать уязвимые категории населения.

Что касается приблизительных цен на газ, то в СМИ уже появлялась цифра 12 гривен за куб. Мол, это тот показатель к которому действительно стоит готовиться, учитывая, что рыночная цена газа уже более 18 гривен за куб, а население до сих пор платит всего 8 гривен.