В НБУ заявили, що буде з тарифами на газ: стримувати їх ріст більше не вдасться

В Україні від початку війни вартість газу є сталою. Тарифи зафіксували на довоєнному рівні й не можуть підвищити через дію Мораторію. Відтак, 98% українців платять майже 8 гривень за куб. Це ті споживачі, які є клієнтами “Нафтогазу”. Щодо інших 2%, то це люди, які залишаються клієнтами інших газорозподільних компаній, які продовжують працювати. Їхні тарифи теж не змінювалися, однак вони відрізняються від тих, які встановив “Нафтогаз”, Коливання становить від 7 до майже 10 гривень за куб. В НБУ заявили, що як мінімум до кінця опалювального сезону ці тарифи будуть незмінними. Що буде влітку, поки невідомо. Відомо лише, що тарифи точно переглядатимуть у 2025 році.

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ

“На прогнозному горизонті адміністративна інфляція буде поступово зростати. Вона визначатиметься насамперед подальшим подорожчанням тютюнової продукції внаслідок підвищення акцизів та тарифів на окремі ЖКП. Водночас її стримуватиме дія мораторію на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання, який, згідно з припущеннями цього прогнозу, буде скасовано лише у 2025 році”, – зазначають у НБУ.

Тобто мова про регулювання абсолютно всіх видів комунальних послуг. До слова, підвищення тарифів призведе до прискорення адміністративної інфляції до 19%.

Підвищення буде поетапним

Наразі невідомо достеменно як саме зростуть тарифи. Однак в Уряді заявили, що підвищення однозначно буде поетапним, щоб давати населенню можливість адаптовуватися до нових цін. Також, звісно ж буде збільшено кількість громадян, які зможуть отримувати субсидію. Все це регулюватимуть, щоб й надалі підтримувати вразливі категорії населення.

Щодо приблизних цін на газ, то в засобах масової інформації вже з’являлася цифра 12 гривень за куб. Мовляв, це той показник до якого дійсно варто готуватися, враховуючи що ринкова ціна газу вже більше ніж 18 гривень за куб, а населення й досі платить лише 8 гривень.