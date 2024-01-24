Для українців, які планують їхати закордон, запровадили нові правила: про що варто знати?

Протягом останніх двох років кількість українських біженців закордоном сильно зросла. Ця тенденція продовжується й по сьогодні, адже війна триває і залишатися в Україні можуть та хочуть не всі. Деякі країни вже не можуть впоратися з тим напливом біженців, який до них їде, тож змінюють правила. Це зробила й Ірландія, яка є однією з найпопулярніших серед українців через високу соціальну допомогу та гарну підтримку.

Ірландія кардинально змінює правила

Для тих, хто планує виїжджати саме в цю країну є важлива інформація. Вже з січня 2024 року Ірландія суттєво змінила умови перебування, однак лише для новоприбулих українців. Тобто всі ті, хто приїхав до 2024 року можуть розраховувати на старі умови. Що стосується новоприбулих, то перше, що зміниться — розмір допомоги. Якщо раніше на одну особу в тиждень виплачували 232 євро, то зараз це буде 39. Також, не буде безлімітного безкоштовного житла. Соціальне житло надаватимуть лише на 90 днів після чого потрібно самостійно шукати собі оренду та оплачувати її. З цим у багатьох виникне маса проблем, адже, по-перше, вільного житла в країні дуже мало. По-друге, воно дороге і не маючи роботи, а лише соціальну допомогу, біженці просто не в змозі будуть його оплатити.

Щодо роботи, теж є зміни. Тепер українців будуть стимулювати працевлаштовуватися, за цим слідкуватимуть представники місцевих органів влади. Людям допомагатимуть знайти роботу, стимулюватимуть вчити мову та швидше інтегруватися в нове суспільство й ставати самостійними.

Ірландія більше не справляється

Після того, як в цю відносно невелику країну приїхало понад 100 000 українців ірландський уряд заявив, що більше не може забезпечувати всіх на тому рівні, що раніше. Також, Ірландія стимулює повертатися додому тих людей, які живуть далеко від лінії фронту і мають в Україні не пошкоджене житло. Їм обіцяють разову виплату після того, як вони повернуться додому.