Более 10 000 гривен на одного члена семьи: украинцы могут оформить новый вид помощи

Совсем недавно две организации объявили о старте регистрации на новый вид помощи. Следовательно, выплаты в размере 10 800 гривен на одного члена семьи украинцы могут получить от ООН и ЮНИСЕФ. На эти средства претендуют внутри перемещенные лица, однако и для них есть некоторые требования. В общем если семья пройдет так называемый отбор и получит право на эту выплату, то средства им будут поступать в течение трех месяцев. Каждый месяц на одного члена семьи будет приходить 3600 гривен.

Кто претендует на помощь?

Финансовую помощь могут получить переселенцы, получившие свой статус после 24 февраля 2022 года.

Кроме этого, для них есть еще ряд требований. Подавать заявку следует, если вы:

Не получали ранее подобные выплаты от благотворительных организаций. Ежемесячное пособие от государства при этом не считается. Есть доход не менее 5400 гривен на одного члена семьи. Относитесь хотя бы к одной категории людей, считающихся уязвимыми. Это люди с инвалидностью, многодетные семьи, семьи, где есть усыновленные дети, одинокие пенсионеры и так далее.

Кроме ВПЛ, на эту выплату претендуют и украинцы, не имеющие этого статуса и проживающие в Днепропетровской, Одесской, Запорожской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Николаевской, Херсонской и Донецкой областях. Однако это только те люди, которые принадлежат к уязвимым категориям населения.

Как подать заявку?

Для начала нужно найти ближайший пункт регистрации. Их адреса можно посмотреть по данной ссылке.

С собой нужно иметь:

Паспорт. Налоговый номер. Свидетельства о рождении детей, если они есть. Документы, подтверждающие принадлежность к уязвимым категориям. Например, свидетельство об инвалидности, документы, подтверждающие наличие усыновленного ребенка и т.п. Банковский счёт и личный номер телефона.

Важно отметить, что при оформлении помощи должны присутствовать все члены семьи и каждый должен иметь при себе личные документы.