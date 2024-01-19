Понад 10 000 гривень на одного члена сім’ї: українці можуть оформити новий вид допомоги

Зовсім нещодавно одразу дві організації оголосили про старт реєстрації на новий вид допомоги. Відтак, виплати у розмірі 10 800 гривень на одного члена родини українці можуть отримати від ООН та ЮНІСЕФ. На ці кошти претендують внутрішньо переміщені особи, однак і для них є деякі вимоги. Загалом, якщо родина пройде так званий відбір і отримає право на цю виплату, то кошти їм надходитимуть протягом трьох місяців. Щомісяця на одного члена родини приходитиме 3600 гривень.

Хто претендує на допомогу?

Фінансову допомогу можуть отримати переселенці, які отримали свій статус після 24 лютого 2022 року. Окрім цього для них є ще ряд вимог. Подавати заявку варто, якщо ви:

Не отримували раніше схожих виплат від благодійних організацій. Щомісячна допомога від держави при цьому не рахується. Маєте дохід не менше 5400 гривень на одного члена родини. Належите бодай до однієї категорії людей, які вважаються вразливими. Це люди з інвалідністю, багатодітні родини, сім’ї де є усиновлені діти, одинокі пенсіонери й так дальше.

Крім ВПО, на цю виплату претендують й українці, що не мають цього статусу і проживають у Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій, Харківській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській, Херсонській та Донецькій областях. Однак, це лише ті люди, які належать до вразливих категорій населення.

Як подати заявку?

Для початку потрібно знайти найближчий пункт реєстрації. Їх адреси можна подивитися за даним посиланням.

З собою потрібно мати:

Паспорт. Податковий номер. Свідоцтва про народження дітей, якщо вони є. Документи, які підтверджують приналежність до вразливих категорій. Наприклад, посвідчення про інвалідність, документи, які підтверджують наявність усиновленої дитини тощо. Банківський рахунок і особистий номер телефону.

Важливо зазначити, що при оформленні допомоги повинні бути присутні всі члени родини і у кожного мають бути при собі особисті документи.