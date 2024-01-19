Можуть позбавити пенсії: в Пенсійному фонді розповіли, як дізнатися в який день та час пройти ідентифікацію 

В Пенсійному фонді України пояснили, як пенсіонеру дізнатися дату та час його ідентифікації.

Час на проходження ідентифікації спливає, але українські пенсіонери досі не можуть отримати повну інформацію про процедуру відеоідентифікації. Постійно виникають нові питання. Пенсійний фонд, хоч із запізненням, але все-таки відповідає на них на своїй сторінці в соціальних мережах.

Навіщо проходити ідентифікацію

Проходження ідентифікації стосується не всіх пенсіонерів, а лише осіб з числа внутрішньопереміщених. При цьому не тих, що стали вимушеними переселенцями після початку повномасштабного вторгнення, а тих, хто отримав статус внутрішньо переміщеної особи до 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, що наприкінці 2023 року пенсіонерам дозволили проходити ідентифікацію онлайн. Якщо цей спосіб з якихось причин не підходить, то можна особисто завітати в найближчий відділ Пенсійного фонду України або до відділення Ощадбанку. Якщо цього не зробити в установлені терміни, то нарахування пенсії призупинять до моменту проходження ідентифікації.

Питання пенсіонера

Одна з отримувачів пенсії поставила питання на офіційній сторінці Пенсійного фонду України в соцмережі. Її цікавить, як вона отримає повідомлення про дату та час ідентифікації. Вона додала, що має статус внутрішньої переселенки з 2018 року. 1 січня 2024 року вона подала заяву на проходження відеоконференції та вказала електронну пошту та номер українського телефону.

Що кажуть в Пенсійному фонді

Представники ПФУ відповіли на запитання пенсіонерки. Там пояснили наступне:

в заяві на проходження ідентифікації онлайн справді потрібно вказати електронну пошту;

повідомлення про дату та час проведення сеансу відеозв’язку буде надіслано особі на вказану адресу електронної пошти;

для проведення відеоконференції оператор Пенсійного фонду України здійснить дзвінок на вказаний в заявці месенджер, який прив’язаний до номера телефону, який вказано в заявці.