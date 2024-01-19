Могут лишить пенсии: в Пенсионном фонде рассказали, как узнать в какой день и время пройти идентификацию 

В Пенсионном фонде Украины объяснили, как пенсионеру узнать дату и время его идентификации.

Время на прохождение идентификации истекает, но украинские пенсионеры до сих пор не могут получить полную информацию о процедуре видеоидентификации. Постоянно возникают новые вопросы. Пенсионный фонд, хоть с опозданием, но все-таки отвечает на них на своей странице в социальных сетях.

Зачем проходить идентификацию

Прохождение идентификации касается не всех пенсионеров, а лишь лиц из числа внутренне перемещенных. При этом не тех, кто стал вынужденными переселенцами после начала полномасштабного вторжения, а тех, кто получил статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года.

Напомним, что в конце 2023 года пенсионерам разрешили проходить идентификацию онлайн. Если этот способ по каким-то причинам не подходит, то можно лично посетить ближайший отдел Пенсионного фонда Украины или в отделение Ощадбанка. Если этого не сделать в установленные сроки, то начисление пенсии приостановят до момента прохождения идентификации.

Вопрос пенсионера

Одна из получателей пенсии задала вопрос на официальной странице Пенсионного фонда Украины в соцсети. Ее интересует, как она получит сообщение о дате и времени идентификации. Она добавила, что имеет статус внутренней переселенки с 2018 года. 1 января 2024 года она подала заявление на прохождение видеоконференции и указала электронную почту и номер украинского телефона.

Что говорят в Пенсионном фонде

Представители ПФУ ответили на вопросы пенсионерки. Там объяснили следующее:

в заявлении на прохождение идентификации онлайн действительно нужно указать электронную почту;

сообщение о дате и времени проведения сеанса видеосвязи будет отправлено лицу на указанный адрес электронной почты;

для проведения видеоконференции оператор Пенсионного фонда Украины осуществит звонок на указанный в заявке мессенджер, который привязан к номеру телефона, указанного в заявке.