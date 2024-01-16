Такого еще не было: еще одну категорию мужчин освободят от мобилизации

Еще в декабре 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что на содержание одного воина нужно шесть человек в гражданской жизни, которые платят налоги. Неудивительно, что последнюю неделю в сети активно обсуждают возможность предоставления “брони от мобилизации” для тех, кто платит большую сумму налогов.

Детали

На сегодня получить бронирование могут только работники предприятий со статусом критически важных. Среди прочего власти рассматривают возможность дополнительного критерия для предоставления брони — объем уплаченных в бюджет налогов на доходы физических лиц с официальной зарплаты или дохода.

Издание Hyser привело цифры, которые активно обсуждали на совещании в Министерстве цифровой трансформации 28 декабря.

Одно из предложений, прозвучавшее на заседании предусматривает автоматическое бронирование от мобилизации тех лиц, которые платят определенную минимальную сумму НДФЛ в месяц.

речь идет о 6 000 гривен в месяц, что соответствует 33-44 окладам или 26 900 гривен зарплаты на руки;

кроме того, дополнительно работодатель должен уплатить 22% от размера оклада как единый социальный взнос.

Также звучало предложение – порог официальной зарплаты 35 000 гривен. Это почти соответствует предыдущему варианту.

Получить бронирование также смогут те работники, за которого работодатель платит не менее 14 500 гривен единого социального взноса. Это соответствует 66 тысячам гривен.

Как будут бронировать от мобилизации

В статье издания Hyser отмечают, что бронирование будут осуществлять через синхронизацию государственных реестров. Речь идет о “Обереге” (зарегистрированные военнообязанные) и информацию об уплате налогов. Если военнообязанный платит НДФЛ в нужном объеме и у него все в порядке с документами, в “Обереге” будет сгенерирован QR-код о бронировании лица. Предварительно он будет действовать 45 дней.

Однако пока это лишь предположение. Реально эту инициативу еще не согласовали. Поэтому рано еще говорить о сроках внедрения.