Супермаркети поміняли ряд цінників: вартість яких продуктів змінилася найбільше?

Завжди з початком нового року відбувається подорожчання товарів і послуг. Минулого року і цьогоріч — це відчувається особливо гостро через війну. Все через те, що ціни й так намагаються стримувати, а на ділі собівартість багатьох продуктів вища через дорогу електроенергію, логістику, збільшення витрати на оплату праці тощо. Якщо завітати у будь-який відомий супермаркет, то можна помітити, що ціни вже змінилися. Також, експерти вже проаналізували, що найбільше подорожчало і чи є такі продукти, ціна на які навпаки знизилась.

Є продукти, які як подорожчали, так і подешевшали

Загалом, якщо порівнювати ціни у 2023 році й зараз, то вони зросли в середньому на 3,7%.

Ось, які позиції подорожчали найбільше:

Масло та молоко: майже на 10%. Твердий сир і (м’який) сир: на 7,5%. Хліб: на 7%. Риба та рибні продукти: на 4,1%. Овочі: на 3%.

Експерти стверджують, що це не остаточне подорожчання і ще один стрибок вгору ціни точно зроблять. Принаймні так заявляє голова Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. За його прогнозами ціни мають вирости приблизно ще на 5-7%. Проте додає, що подорожчання може бути не раптовим, а плавним.

“Різкого підйому цін не буде, тому що фактів, які б призвели до зростання цін, поки немає. Інфляція контрольована. Єдине, що може частково відбитися на цінах, – це курс гривні до долара“, – сказав Марчук.

Дорожчати будуть всі вищезгадані категорії продуктів.

Чи буде щось дешевшати?

На превеликий подив українців, але так. Є кілька доволі популярних продуктів, які вже подешевшали і можуть подешевшати ще більше.

Яйця:. Їх ціна вже зменшилась на 9,5%. Цукор: він в деяких супермаркетах дешевший на 5,8%. Макаронні вироби: подешевшають на 0,3%.

Також дешевшає гречка, яка у свій час била всі цінові рекорди. Ті продукти, які стають дешевшими є в Україні у великих запасах, зокрема й через проблеми з експортом, тому й відбувається така тенденція.