Такого ще не було: ще одну категорію чоловіків звільнять від мобілізації

Ще в грудні 2023 року Президент України Володимир Зеленський розповів про те, що на утримання одного воїна потрібно шестеро осіб у цивільному житті, які сплачують податки. Тож не дивно, що останній тиждень в мережі активно обговорюють можливість надання “броні від мобілізації” для тих, хто сплачує велику суму податків.

Деталі

На сьогодні отримати бронювання можуть лише працівники підприємств зі статусом критично важливих. Серед іншого влада розглядає можливість додаткового критерію для надання броні — обсяг сплачених до бюджету податків на доходи фізичних осіб з офіційної зарплати або доходу.

Видання Hyser навело цифри, які активно обговорювали на нараді в Міністерстві цифрової трансформації 28 грудня.

Одна з пропозицій, що прозвучала на засіданні передбачає автоматичне бронювання від мобілізації тих осіб, які платять певну мінімальну суму ПДФО на місяць.

мова йде про 6 000 гривень на місяць, що відповідає 33-44 окладам або 26 900 гривень зарплати на руки;

крім того, додатково роботодавець повинен сплатити 22% від розміру окладу як єдиний соціальний внесок.

Також звучала пропозиція — поріг офіційної зарплати 35 000 гривень. Це майже відповідає попередньому варіанту.

Отримати бронювання також зможуть ті працівники, за якого роботодавець сплачує не менше 14 500 гривень єдиного соціального внеску. Це відповідає 66 тисячам гривень.

Як бронюватимуть від мобілізації

В статті видання Hyser наголошують на тому, що бронювання будуть здійснювати через синхронізацію державних реєстрів. Мова йде про “Оберіг” (зареєстровані військовозобов’язані) та інформацію про сплату податків. Якщо військовозобов’язаний платить ПДФО в потрібному обсязі і в нього все гаразд з документами, в “Оберегу” буде згенеровано QR-код про бронювання особи. Попередньо він діятиме 45 днів.

Однак поки це лише припущення. Реально цю ініціативу ще не погодили, тож поки говорити про це зарано.