Вы тоже неправильно добавляете лавровый лист в суп? Повар рассказал об ошибке, которую совершают 90% хозяек

Чтобы суп получился вкусным, в него добавляют различные специи. Одна из самых распространенных специй – лавровый лист. Но даже самые опытные хозяйки иногда допускают ошибки в приготовлении такого простого блюда как суп. О главных правилах использования лаврового листа в приготовлении супа рассказал известный шеф-повар Лаврентий Кошевой.

Как добавлять лавровый лист в суп

Профессионал отмечает соблюдение трех простых правил.

Повар отмечает, что перед тем, как добавлять лавровый лист в суп, его нужно хорошо промыть. Если есть возможность можно обдать листья кипятком.

Никогда нельзя добавлять лавровый лист уже за несколько минут до готовности супа. Чтобы суп вобрал максимум аромата, лавровый лист должен вариться не менее 10-15 минут.

Также часто интересуются, нужно ли вынимать лавровый лист из супа после приготовления. Здесь повар не может дать однозначный ответ. Он советует ориентироваться на собственные вкусовые предпочтения.

Почему стоит добавить лавровый лист в суп

Кроме вкусовых свойств, добавлять лавровый лист в суп стоит и по другим причинам.

Лавровый лист богат витаминами A, C, B6, а также микроэлементами, такими как калий, кальций, магний, фосфор и цинк. Он обладает противовоспалительными, антибактериальными и антиоксидантными свойствами.

Лавровый лист стимулирует выработку желудочного сока, что улучшает переваривание пищи. Он также может помочь при вздутии живота, метеоризме и диарее.

Благодаря своим антиоксидантным свойствам лавровый лист помогает укрепить иммунную систему и организм в целом.

Конечно из одного-двух листов в супе вряд ли будет значительная польза. Но с лечебной целью можно приготовить отвар лавровых листьев и употреблять его как чай. Однако если вам не нравится вкус и аромат лавровых листьев, то не стоит заставлять себя. Есть много других продуктов, которые будут не менее полезны чем лавровые листья.