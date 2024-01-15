Ви теж неправильно додаєте лавровий лист в суп? Кухар розповів про помилку, яку роблять 90% господинь

Щоб суп вийшов смачним, в нього додають різні спеції. Одна з найпоширеніших спецій — лавровий лист. Але навіть найбільш досвідчені господині іноді допускають помилки в приготуванні такої простої страви як суп. Про головні правила використання лаврового листу в приготуванні супу розповів відомий шеф-кухар Лаврентій Кошовий.

Як додавати лавровий листок в суп

Професіонал наголошує на дотриманні трьох простих правил.

Кухар наголошує на тому, що перед тим, як додавати лавровий листок в суп, його потрібно добре промити. Якщо є можливість можна обдати листя окропом.

Ніколи не можна додавати лавровий лист вже за кілька хвилин до готовності супу. Щоб суп увібрав максимум аромату, лавровий лист повинен варитися не менше 10-15 хвилин.

Також часто цікавляться, чи потрібно виймати лавровий листок із супу після приготування. Тут кухар не може дати однозначну відповідь. Він радить орієнтуватися на власні смакові вподобання.

Чому варто додати лавровий листок до супу

Крім смакових властивостей, додавати лавровий листок до супу варто і з інших причин.

Лавровий листок багатий на вітаміни A, C, B6, а також мікроелементи, такі як калій, кальцій, магній, фосфор та цинк. Він має протизапальні, антибактеріальні та антиоксидантні властивості.

Лавровий листок стимулює вироблення шлункового соку, що покращує перетравлювання їжі. Він також може допомогти при здутті живота, метеоризмі та діареї.

Завдяки своїм антиоксидантним властивостям лавровий листок допомагає зміцнити імунну систему та організм загалом.

Звісно з одного-двох листів у супі навряд чи буде значна користь. Але з лікувальною метою можна приготувати відвар лаврового листя та вживати його як чай. Однак якщо вам не подобається смак та аромат лаврового листя, то не варто силувати себе. Є багато інших продуктів, які будуть не менш корисні ніж лаврове листя.