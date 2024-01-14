За считанные дни: стало известно, когда Рада примет новый закон о мобилизации

На днях советник Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона “Единые новости” заявил, что уже через несколько дней появится новый проект закона о мобилизации, который зарегистрируют для рассмотрения народными депутатами.

Детали

Как известно, 1 января 2024 года законопроект №10378 от 25.12.2023 “О внесении изменений в закон о мобилизации” официально отклонили. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его мнению, новый законопроект появится еще не скоро, учитывая количество правок и наработок, которые нужно осуществить.

Однако его мнение не разделяет советник Офиса Президента Михаил Подоляк. Он в эфире Телемарафона рассказал, что уже через несколько дней стоит ждать нового проекта закона о мобилизации. По его мнению, этот новый проект уже в течение ближайших нескольких недель может рассмотреть Рада в первом и втором чтении. При этом он добавил, что при принятии законопроекта будут учтены поправки комитета Национальной безопасности и антикоррупционного комитета.

Как изменения будут в новой версии законопроекта о мобилизации

В законопроект внесут немало изменений, а именно:

вернуть отсрочку для военнообязанных, которые имеют жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью, в том числе III группы;

изъять нормы увольнения полицейских и прокуроров в связи с призывом на военную службу;

вернуть на воинский учет лиц, принятых на службу в правоохранительные органы;

предоставить отсрочку лицам, зачисленным на обучение в интернатуру;

изъять норму по уточнению своих учетных данных гражданами в течение 20 дней с даты продления мобилизации;

исключить повестки через электронную почту;

ввести основание для увольнения с военной службы военнослужащих, родственники которых погибли во время участия в АТО;

сократить сроки увольнения срочников после принятия закона и ввести предоставление отсрочки до 25 лет;

начать базовую общевойсковую подготовку в учреждениях высшего образования всех форм собственности с 2025 года.