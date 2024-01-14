За лічені дні: стало відомо, коли Рада прийме новий закон про мобілізацію

Днями радник Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону “Єдині новини” заявив, що вже за кілька днів з’явиться новий проєкт закону про мобілізацію, який зареєструють для розгляду народними депутатами.

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Як відомо, 1 січня 2024 року законопроєкт №10378 от 25.12.2023 “Про внесення змін в закон про мобілізацію” офіційно відхилили. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

На його думку, новий законопроєкт з’явиться ще не швидко, враховуючи кількість правок та напрацювань, які потрібно здійснити.

Однак його думку не поділяє радник Офісу Президента Михайло Подоляк. Він в ефірі Телемарафону розповів, що вже через кілька днів варто чекати нового проєкту закону про мобілізацію. На його думку, цей новий проєкт вже протягом найближчих кількох тижнів може розглянути Рада в першому та другому читанні. При цьому він додав, що при прийнятті законопроєкту будуть враховані поправки комітету Національної безпеки та антикорупційного комітету.

Як зміни будуть в новій версії законопроєкту про мобілізацію

В законопроєкт внесуть чимало змін, а саме:

повернути відстрочку для військовозобов’язаних, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю, у тому числі ІІІ групи;

вилучити норми звільнення поліцейських та прокурорів у зв’язку із призовом на військову службу;

повернути на військовий облік осіб, які прийняті на службу до правоохоронних органів;

надати відстрочку особам, зарахованим на навчання до інтернатури;

вилучити норму щодо уточнення своїх облікових даних громадянами протягом 20 днів з дати продовження мобілізації;

виключити повістки через електронну пошту;

запровадити підставу для звільнення з військової служби військовослужбовців, родичі яких загинули під час участі в АТО;

скоротити терміни звільнення строковиків після прийняття закону та запровадити надання відстрочки до 25 років;

розпочати базову загальновійськову підготовку в закладах вищої освіти всіх форм власності з 2025 року.