Перевірять на потрібність: Мінекономіки готує нові правила бронювання працівників

14Міністерство економіки розробляє перелік сфер, працівники яких, сплативши високі податки, зможуть уникнути мобілізації.

Що зміниться у правилах бронювання

Недавно звучали пропозиції про можливість уникнути мобілізації при сплаті значної суми податку. Але в людей склалося враження про те, що людей хочуть поділити на багатих та бідних.

Щоб уникнути цього непорозуміння, вирішили змінити підхід. Головний критерій — пріоритетність для економіки, другорядний фактор — сума сплачених податків.

Очікується, що зміни будуть внесені до постанови Кабміну №76. Зараз фінальний проєкт правок ще не готовий. Як тільки роботу завершать, його передадуть на затвердження уряду.

Ймовірно, нові правила бронювання співробітників наберуть чинності паралельно з прийняттям Верховною Радою нового закону про мобілізації.

Як бронюють від мобілізації зараз

Забронювати працівника можна так. Спочатку подається пропозиція до військової адміністрації та її обґрунтування. Тож повинно детально пояснити як воно бере участь в підтримці національної економіки чи забезпеченні Збройних сил.

Органи влади погоджують пропозицію з військовими, після чого вона подається в Мінекономіки. Там же і приймають остаточне рішення.

Відповідно до статті 25 ЗУ “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” отримати бронювання можуть ті, хто працює:

в органах державної влади та місцевого самоврядування;

на підприємства, в установах чи організаціях, які встановлюють мобілізаційні завдання;

на підприємствах чи в установах, які вироблять товари чи надають послуги для потреби Збройних сил України та інших військових формувань;

на критично важливих чи організаціях, цей перелік встановлюється Кабінетом Міністрів.

Ці заброньовані працівники також не можуть бути призвані на службу у військовому резерві.

При цьому забронювати працівників органів влади можуть на термін проведення організації, а працівників підприємств, організацій та установ — на шість місяців.

Списки на бронювання подаються в електронній або паперовій формі.