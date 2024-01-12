Изменены правила обмена валюты: за что банки взимают с клиентов дополнительные средства?

Украинцы жалуются, что обменники не принимают некоторые купюры. Иногда с такой ситуацией можно столкнуться и в банке. Однако, если обменник не примет у вас так называемый “белый” доллар год выпуска которого 1996 или 2006, то банк может не принять банкноту с повреждениями. Если же вы хотите ее обменять вам предложат услугу инкассо, которая является платной для клиента. Вот, как это работает в разных банках.

Что такое инкассо?

Это услуга, которую предлагают практически все банки и все отделения. Если купюры порваны, имеют пятна или другие повреждения, их отправляют заграницу в тот банк, который их выпускал. Клиенту же дают сумму на 10% ниже той, которую он должен получить если бы продавал доллары по официальному курсу.

К слову, условия инкассо в каждом банке могут отличаться. К примеру, в Приват банке это 10% от суммы, а также отдельно плата за проверку каждой купюры на оригинальность.

“Это уже кассир может решать. Если купюра в таком состоянии, что не понятно сразу, настоящая ли она, то нужно отдельно платить за проверку. Это 50 коп. за купюру, но не менее 100 грн“, – рассказывают в ПриватБанке.

То есть неважно проверите ли вы одну купюру или 200, все равно вы заплатите за эту услугу 100 гривен. Если же купюр больше 200, то каждую следующую нужно дополнительно оплачивать.

Несколько иные условия предлагает, например, Райффайзен банк. К примеру, если вы на услугу инкассо отдаете 1000 долларов, то заплатите 70 долларов комиссии и 10 гривен за проверку купюр. В этом банке заявляют, что их комиссия для инкассо – 7%.

А вот, в МТВ-банке наоборот, комиссия 20%, то есть отдавая 1000 долларов, придется заплатить еще 200 долларов комиссии и 20 гривен за проверку купюр.