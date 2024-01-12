Змінено правила обміну валюти: за що банки стягують з клієнтів додаткові кошти?

Українці скаржаться, що обмінники не приймають деякі купюри. Інколи з такою ситуацією можна стикнутися й у банку. Однак, якщо обмінник не прийме у вас так званий “білий” долар рік випуску якого 1996 або 2006, то банк, може не прийняти банкноту з пошкодженнями. Якщо ж ви таки хочете її обміняти вам запропонують послугу інкасо, яка є платною для клієнта. Ось, як це працює у різних банках.

Що таке інкасо?

Це послуга, яку пропонують практично всі банки та всі їх відділення. Якщо купюри порвані, мають плями, чи інші пошкодження, їх відправляють закордон в той банк, який їх випускав. Клієнту ж дають суму на 10% нижчу від тієї, яку він мав би отримати якби продавав долари за офіційним курсом.

До слова, умови інкасо в кожному банку можуть відрізнятися. Приміром у ПриватБанку це 10% від суми, а також окремо плата за перевірку кожної купюри на оригінальність.

“Це вже касир може вирішувати. Якщо купюра в такому стані, що не зрозуміло одразу, чи вона справжня, то потрібно окремо платити за перевірку. Це 50 коп. за купюру, але не менше 100 грн“, – розповідають у ПриватБанку.

Тобто неважливо чи перевірите ви одну купюру, чи, приміром, 200, все одно ви заплатите за цю послугу 100 гривень. Якщо ж купюр більше ніж 200, то кожну наступну потрібно додатково оплачувати.

Дещо інші умови пропонує, наприклад Райффайзен банк. Приміром, якщо ви на послугу інкасо віддаєте 1000 доларів, то заплатите 70 доларів комісії й 10 гривень за перевірку купюр. В цьому банку заявляють, що їхня комісія для інкасо — 7%.

А ось, у МТВ-банку навпаки, комісія аж 20%, тобто віддаючи 1000 доларів, доведеться заплатити ще 200 доларів комісії й 20 гривень за перевірку купюр.