У кожного вони є: експерти назвали продукти, які не можна зберігати в холодильнику

Здавалося б, щоб зберегти будь-який продукт довше свіжим, його потрібно помістити у холодильник. Однак це правило діє зовсім не з усіма продуктами. Є такі, яким навпаки низька температура протипоказана. Вони швидше псуються, втрачають смакові властивості, або ж стають й зовсім небезпечними для здоров’я. Пропонуємо ознайомитися з цим переліком.

12 продуктів, які не люблять холоду

Виявляється є аж дванадцять продуктів, які не можна зберігати в холодильнику. І щось з цього переліку ви обов’язково так зберігали.

Хліб. В холодильнику він починає черствіти ще швидше. Виняток — заморозити його у морозилці запакувавши у спеціальний папір. Картопля. Батат як і картопл ю краще зберігати у якійсь коморі чи іншому темному місці, але не в холодильнику. При надто низьких температурах цей овоч стає твердіший і солодкуватий. Помідори. Цей овоч можна зберігати в холодильнику, якщо він добряче дозрів. Зеленуваті помідори просто зіпсуються, а зрілі втратять запах і смак. Мед. Він на холоді кристалізується. Авокадо. Все ідентично, як і з помідорами. Кавун, а особливо цілий. Найкраще його зберігати просто у сухому приміщенні куди не потрапляє сонячне світло. Так само слід чинити й з розрізаним кавуном, просто обгорнувши його плівкою. Часник. Він на холоді робиться гумовим та стає схильним до утворення цвілі. Полуниця. Та ж історія, що з авокадо та помідорами. Ягоди просто втратять смак і аромат. Цибуля. В холодильнику вона може покритися цвіллю та змінити свої смакові властивості. Свіжа зелень. Втрачає смак, аромат та швидше в’яне. Банани. Їх можна помістити у холодильник лише тоді, якщо шкарлупа вже почорніла, а ви ще не плануєте їх їсти. Шоколад. По-перше, він вбирає запахи інших продуктів, по-друге, може втрачати свій насичений смак.

Тож, все це краще зберігати при кімнатній температурі чи просто у якомусь прохолодному, сухому та темному місці.