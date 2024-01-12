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У кожного вони є: експерти назвали продукти, які не можна зберігати в холодильнику

12.01.2024

Здавалося б, щоб зберегти будь-який продукт довше свіжим, його потрібно помістити у холодильник. Однак це правило діє зовсім не з усіма продуктами. Є такі, яким навпаки низька температура протипоказана. Вони швидше псуються, втрачають смакові властивості, або ж стають й зовсім небезпечними для здоров’я. Пропонуємо ознайомитися з цим переліком.

12 продуктів, які не люблять холоду

холодильник

Виявляється є аж дванадцять продуктів, які не можна зберігати в холодильнику. І щось з цього переліку ви обов’язково так зберігали.

  1. Хліб. В холодильнику він починає черствіти ще швидше. Виняток — заморозити його у морозилці запакувавши у спеціальний папір.
  2. Картопля. Батат як і картоплю краще зберігати у якійсь коморі чи іншому темному місці, але не в холодильнику. При надто низьких температурах цей овоч стає твердіший і солодкуватий.
  3. Помідори. Цей овоч можна зберігати в холодильнику, якщо він добряче дозрів. Зеленуваті помідори просто зіпсуються, а зрілі втратять запах і смак.
  4. Мед. Він на холоді кристалізується.
  5. Авокадо. Все ідентично, як і з помідорами.
  6. Кавун, а особливо цілий. Найкраще його зберігати просто у сухому приміщенні куди не потрапляє сонячне світло. Так само слід чинити й з розрізаним кавуном, просто обгорнувши його плівкою.
  7. Часник. Він на холоді робиться гумовим та стає схильним до утворення цвілі.
  8. Полуниця. Та ж історія, що з авокадо та помідорами. Ягоди просто втратять смак і аромат.
  9. Цибуля. В холодильнику вона може покритися цвіллю та змінити свої смакові властивості.
  10. Свіжа зелень. Втрачає смак, аромат та швидше в’яне.
  11. Банани. Їх можна помістити у холодильник лише тоді, якщо шкарлупа вже почорніла, а ви ще не плануєте їх їсти.
  12. Шоколад. По-перше, він вбирає запахи інших продуктів, по-друге, може втрачати свій насичений смак.

Тож, все це краще зберігати при кімнатній температурі чи просто у якомусь прохолодному, сухому та темному місці.

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12.01.2024
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