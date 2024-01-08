Можно сэкономить? Названы самые дешевые тарифы мобильной связи в 2024 году

Услуги мобильной связи постоянно дорожают. Среди прочего, к этому привели блэкауты из-за ракетных атак российских оккупантов и энергетической инфраструктуры. Операторы были вынуждены инвестировать в обеспечение автономности базовых станций связи.

Что касается стоимости мобильной связи в 2024 году, то подключить можно тарифы с самыми разнообразными ценами.

Абоненты Киевстар

Несмотря на недавнюю кибератаку, Киевстар остается лидером мобильной связи и предлагает такие тарифные планы:

ЛЮБОВЬ к родителям – 125 грн;

LOVE UA. Контракт – 150 грн;

LOVE UA. Магнии. Контракт – 150 грн;

ЛЮБОВЬ к родителям. Домашний – 175 грн;

LOVE UA. Свет. Контракт – 175 грн;

LOVE UA. На максимум – 175 грн;

LOVE UA. Песня. Контракт – 230 грн;

LOVE UA. Песня – 250 грн;

LOVE UA. Сила. Контракт – 300 грн;

СуперГиг – 300 грн;

LOVE UA. Сила – 330 грн;

LOVE UA. Рух. Контракт – 350 грн;

LOVE UA. Успех. Контракт – 500 грн.

Бизнес-клиентам предлагают пять пакетов услуг. Их стоимость колеблется от 200 до 1000 гривен.

Абоненты Lifecell

Владельцы сим-карт Лайфсел могут подключить один из таких тарифов:

Звонки “БЕЗМЕЖ” – 75 грн;

Просто Лайф – 90 грн;

Мощный – 100 грн;

Интернет “БЕЗМЕЖ” – 100 грн;

Смарт Лайф – 120 грн;

Свободный лайф. Регион – 150 грн;

Свободный Лайф – 180 грн;

Хитмейкер – 180 грн;

Platinum Лайф – 250 грн.

Таким образом самый дешевый тариф можно подключить всего за 75 грн в месяц. Этот тариф подойдет пенсионерам или людям, которые используют телефон только для звонков.

Абоненты Vodafone

Среди тарифов Водафон можно отметить следующие:

Joyce Start – 1 980 грн;

Joice Pro – 2 530 грн;

Joice Max – 3 300 грн.

Обратите внимание, что стоимость тарифов Водафон указана сразу за год.

Напомним, что в декабре на популярного мобильного оператора – Киевстар была осуществлена масштабная кибератака. В результате все сервисы были недоступны в течение нескольких дней. Однако уже через неделю в Киевстар смогли наладить работу, а как благодарность за терпение, для всех клиентов отменили плату по тарифу на месяц.