Можно сэкономить? Названы самые дешевые тарифы мобильной связи в 2024 году

Услуги мобильной связи постоянно дорожают. Среди прочего, к этому привели блэкауты из-за ракетных атак российских оккупантов и энергетической инфраструктуры. Операторы были вынуждены инвестировать в обеспечение автономности базовых станций связи.
Что касается стоимости мобильной связи в 2024 году, то подключить можно тарифы с самыми разнообразными ценами.
Абоненты Киевстар
Несмотря на недавнюю кибератаку, Киевстар остается лидером мобильной связи и предлагает такие тарифные планы:
- ЛЮБОВЬ к родителям – 125 грн;
- LOVE UA. Контракт – 150 грн;
- LOVE UA. Магнии. Контракт – 150 грн;
- ЛЮБОВЬ к родителям. Домашний – 175 грн;
- LOVE UA. Свет. Контракт – 175 грн;
- LOVE UA. На максимум – 175 грн;
- LOVE UA. Песня. Контракт – 230 грн;
- LOVE UA. Песня – 250 грн;
- LOVE UA. Сила. Контракт – 300 грн;
- СуперГиг – 300 грн;
- LOVE UA. Сила – 330 грн;
- LOVE UA. Рух. Контракт – 350 грн;
- LOVE UA. Успех. Контракт – 500 грн.
Бизнес-клиентам предлагают пять пакетов услуг. Их стоимость колеблется от 200 до 1000 гривен.
Абоненты Lifecell
Владельцы сим-карт Лайфсел могут подключить один из таких тарифов:
- Звонки “БЕЗМЕЖ” – 75 грн;
- Просто Лайф – 90 грн;
- Мощный – 100 грн;
- Интернет “БЕЗМЕЖ” – 100 грн;
- Смарт Лайф – 120 грн;
- Свободный лайф. Регион – 150 грн;
- Свободный Лайф – 180 грн;
- Хитмейкер – 180 грн;
- Platinum Лайф – 250 грн.
Таким образом самый дешевый тариф можно подключить всего за 75 грн в месяц. Этот тариф подойдет пенсионерам или людям, которые используют телефон только для звонков.
Абоненты Vodafone
Среди тарифов Водафон можно отметить следующие:
- Joyce Start – 1 980 грн;
- Joice Pro – 2 530 грн;
- Joice Max – 3 300 грн.
Обратите внимание, что стоимость тарифов Водафон указана сразу за год.
Напомним, что в декабре на популярного мобильного оператора – Киевстар была осуществлена масштабная кибератака. В результате все сервисы были недоступны в течение нескольких дней. Однако уже через неделю в Киевстар смогли наладить работу, а как благодарность за терпение, для всех клиентов отменили плату по тарифу на месяц.
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