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Можно сэкономить? Названы самые дешевые тарифы мобильной связи в 2024 году

09.01.2024

Услуги мобильной связи постоянно дорожают. Среди прочего, к этому привели блэкауты из-за ракетных атак российских оккупантов и энергетической инфраструктуры. Операторы были вынуждены инвестировать в обеспечение автономности базовых станций связи. 

Что касается стоимости мобильной связи в 2024 году, то подключить можно тарифы с самыми разнообразными ценами. 

Абоненты Киевстар

Несмотря на недавнюю кибератаку, Киевстар остается лидером мобильной связи и предлагает такие тарифные планы:

  • ЛЮБОВЬ к родителям – 125 грн;
  • LOVE UA. Контракт – 150 грн;
  • LOVE UA. Магнии. Контракт – 150 грн;
  • ЛЮБОВЬ к родителям. Домашний – 175 грн;
  • LOVE UA. Свет. Контракт – 175 грн;
  • LOVE UA. На максимум – 175 грн;
  • LOVE UA. Песня. Контракт – 230 грн;
  • LOVE UA. Песня – 250 грн;
  • LOVE UA. Сила. Контракт – 300 грн;
  • СуперГиг – 300 грн;
  • LOVE UA. Сила – 330 грн;
  • LOVE UA. Рух. Контракт – 350 грн;
  • LOVE UA. Успех. Контракт – 500 грн.

Бизнес-клиентам предлагают пять пакетов услуг. Их стоимость колеблется от 200 до 1000 гривен. 

Абоненты Lifecell

Владельцы сим-карт Лайфсел могут подключить один из таких тарифов:

  • Звонки “БЕЗМЕЖ” – 75 грн;
  • Просто Лайф – 90 грн;
  • Мощный – 100 грн;
  • Интернет “БЕЗМЕЖ” – 100 грн;
  • Смарт Лайф – 120 грн;
  • Свободный лайф. Регион – 150 грн;
  • Свободный Лайф – 180 грн;
  • Хитмейкер – 180 грн;
  • Platinum Лайф – 250 грн. 

Таким образом самый дешевый тариф можно подключить всего за 75 грн в месяц. Этот тариф подойдет пенсионерам или людям, которые используют телефон только для звонков. 

Абоненты Vodafone 

Среди тарифов Водафон можно отметить следующие: 

  • Joyce Start – 1 980 грн;
  • Joice Pro – 2 530 грн;
  • Joice Max – 3 300 грн.

Обратите внимание, что стоимость тарифов Водафон указана сразу за год. 

Напомним, что в декабре на популярного мобильного оператора – Киевстар была осуществлена масштабная кибератака. В результате все сервисы были недоступны в течение нескольких дней. Однако уже через неделю в Киевстар смогли наладить работу, а как благодарность за терпение, для всех клиентов отменили плату по тарифу на месяц.

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09.01.2024
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