ООН і ЮНІСЕФ знову виплачуватимуть українцям по 2000 грн раз на місяць

Від початку війни українцям, а найчастіше внутрішньо переміщеним особам, фінансово допомагає не лише держава, а й різні благодійні організації. Одними з таких, що регулярно повідомляють про нові виплати є ООН та ЮНІСЕФ. Минулого року ООН й зовсім виплачували кошти не лише переселенцям, а багатьом українцям без цього статусу: пенсіонерам, багатодітним родинам тощо. Наразі знову відомо, що ці дві організації відкрили збір даних для подальшого надання допомоги ВПО.

Як отримати гроші від ООН?

Наразі відомо, що кошти виплачуватимуть у всіх регіонах, але не всім бажаючим, тому що як завжди є певні ліміти. Допомогу виплачуватимуть тим людям, які в пріоритеті є більш потребуючими.

Щоб подати заявку потрібно звернутися в пункт прийому у своєму регіоні. Детальніше про їх адреси можна дізнатися перейшовши за цим посиланням. В першу чергу кошти виплачуватимуть тим, хто найбільше постраждав від бойових дій: втратив рідних чи майно. Якщо вашу заявку схвалять, то ви отримуватимете протягом трьох місяців по 2200 гривень.

Що відомо про ЮНІСЕФ?

Дана організація на відміну від ООН націлена більше на підтримку не ВПО, а багатодітних родин, які постраждали від війни. При цьому статус ВПО мати не обов’язково, адже ракети прилітають по всій території України й інколи житло втрачають люди, які зовсім не є переселенцями.

Дана допомога також буде в розмірі 2200 гривень на особу і виплачуватиметься вона теж протягом трьох місяців. Для того, щоб її отримати потрібно перейти за посланням та виконати інструкцію. Якщо вам схвалять виплату, ви отримаєте її вже через короткий період часу.

Залишайте свої дані лише на перевірених та офіційних сайтах

У зв’язку з тим, що наразі в Україні можна оформити одразу кілька видів виплат, активізувалися й шахраї. Вони створюють фейкові сайти, де люди ввівши свої дані дають шахраям доступ до персональної інформації. З її допомогою аферисти можуть надалі отримати доступ до банківських рахунків і звісно ж вкрасти гроші.