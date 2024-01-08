Можна заощадити? Названо найдешевші тарифи мобільного зв’язку у 2024 році

Послуги мобільного зв’язку постійно дорожчають. Серед іншого, до цього призвели блекаути через ракетні атаки російських окупантів та енергетичну інфраструктуру. Оператори були змушені інвестувати в забезпечення автономності базових станцій зв’язку.

Щодо вартості мобільного зв’язку у 2024 році, то підключити можна тарифи з найрізноманітнішими цінами.

Абоненти Київстар

Попри недавню кібератаку, Київстар залишається лідером мобільного та пропонує такі тарифні плани:

ЛЮБОВ до батьків — 125 грн;

LOVE UA. Контракт — 150 грн;

LOVE UA. Магниі. Контракт — 150 грн;

ЛЮБОВ до батьків. Домашній — 175 грн;

LOVE UA. Світло. Контракт — 175 грн;

LOVE UA. На максимум — 175 грн;

LOVE UA. Пісня. Контракт — 230 грн;

LOVE UA. Пісня — 250 грн;

LOVE UA. Сила. Контракт — 300 грн;

СуперГіг — 300 грн;

LOVE UA. Сила — 330 грн;

LOVE UA. Рух. Контракт — 350 грн;

LOVE UA. Успіх. Контракт — 500 грн.

Бізнес-клієнтам пропонують п’ять пакетів послуг. Їх вартість коливається від 200 до 1000 гривень.

Абоненти Lifecell

Власники сім-карток Лайфсел можуть підключити один з таких тарифів:

Дзвінки «БЕЗМЕЖ» — 75 грн;

Просто Лайф — 90 грн;

Потужний — 100 грн;

Інтернет «БЕЗМЕЖ» — 100 грн;

Смарт Лайф — 120 грн;

Вільний лайф. Регіоон — 150 грн;

Вільний Лайф — 180 грн;

Хітмейкер — 180 грн;

Platinum Лайф — 250 грн.

Таким чином найдешевший тариф можна підключити лише за 75 грн на місяць. Цей тариф підійде пенсіонерам чи людям, що використовують телефон лише для дзвінків.

Абоненти Vodafone

Серед тарифів Водафон можна зазначити наступні:

Joyce Start — 1 980 грн;

Joice Pro — 2 530 грн;

Joice Max — 3 300 грн.

Зверніть увагу, що вартість тарифів Водафон вказана одразу за рік.

Нагадаємо, що в грудні на популярного мобільного оператора — Київстар була здійснена масштабна кібератака. В результаті всі сервіси були недоступні протягом кількох днів. Однак вже за тиждень в Київстар змогли налагодити роботу, а як вдячність за терпіння, для всіх клієнтів скасували плату за тарифом на місяць.