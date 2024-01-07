Будем платить больше? Глава Минэнерго рассказал, какой будет стоимость электроэнергии весной

Украинцам в ближайшее время не стоит ожидать роста тарифов на электроэнергию. По крайней мере до конца отопительного сезона платить за свет будем по текущим тарифам – 2,64 гривны за кВт-ч. Причем независимо от объема потребления.

Об этом сообщил глава Минэнерго Герман Галущенко. По его словам до конца отопительного сезона, то есть до апреля-мая, повышения тарифов для населения не будет.

Детали

Напомним, что сейчас украинцы платят на электричество 2,64 гривны за кВт-ч без учета объема потребления. Такой тариф действует в Украине с лета. То есть, при потреблении, например, 239 кВт-ч, сумма в платежках составит 630,96 гривны.

До этого расценки зависели от количества потребленной электроэнергии:

при условии потребления до 250 кВт-ч в месяц каждый киловатт стоил 1,44 гривны;

если было потреблено более 250 кВт-ч плата была выше — 1,68 гривны.

Таким образом, при потреблении тех же 239 кВт-ч платить нужно было лишь 344,16 гривны. То есть почти на 290 гривен меньше.

В то же время Галущенко отмечает, что повышение тарифа уже дало положительные результаты. Было получено около 16-18 миллиардов гривен, которые были направлены среди прочего на проведение ремонтной кампании на объектах государственных “Укргидроэнерго” и “Энергоатома”.

Министр отмечает, что значительную помощь на восстановление энергосистемы предоставили обычные граждане. Благодаря тому, что тариф на электроснабжение для граждан повысили, удалось восстановить часть энергосистемы, которая получила значительные повреждения из-за постоянных атак российских оккупантов.

Напомним, что всего за год, с ноября 2022-го по ноябрь 2023-го, коммунальные тарифы в Украине выросли на 13%. Кроме электроэнергии значительно, хоть и не так, как на электричество, выросли расценки на уборку мусора. Они выросли на 8,7%.

Что касается тарифов на газ, то их обещают не повышать до конца военного положения и еще полгода после его отмены.