Платитимемо більше? Глава Міненерго розповів, якою буде вартість електроенергії навесні

Українцям найближчим часом не варто очікувати зростання тарифів на електроенергію. Принаймні до кінця опалювального сезону платити за світло будемо за поточними тарифами — 2,64 гривні за кВт-год. Причому незалежно від обсягу споживання.

Про це повідомив очільник Міненерго Герман Галущенко. За його словами до кінця опалювального сезону, тобто до квітня-травня, підвищення тарифів для населення не буде.

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Нагадаємо, що зараз українці платять на електрику 2,64 гривні за кВт-год без врахування обсягу споживання. Такий тариф діє в Україні з літа. Тобто, при споживанні, наприклад, 239 кВт-год, сума в платіжках складе 630,96 гривні.

До цього розцінки залежали від кількості спожитої електроенергії:

при умові споживання до 250 кВт-год в місяць кожен кіловат коштував 1,44 гривні;

якщо було спожито більш як 250 кВт-год плата була вища — 1,68 гривні.

Таким чином, при споживанні тих самих 239 кВт-год платити потрібно було лише 344,16 гривні. Тобто майже на 290 гривень менше.

Водночас Галущенко наголошує, що підвищення тарифу вже дало позитивні результати. Було отримано близько 16-18 мільярдів гривень, які були направлені серед іншого проведення ремонтної кампанії на об’єктах державних “Укргідроенерго” та “Енергоатома”.

Міністр наголошує, що значну допомогу на відновлення енергосистеми надали звичайні громадяни. Завдяки тому, що тариф на електропостачання для громадян підвищили, вдалося відновити частину енергосистеми, яка зазнала значних пошкоджень через постійні атаки російських окупантів.

Нагадаємо, що загалом за рік, з листопада 2022-го по листопад 2023-го, комунальні тарифи в Україні зросли на 13%. Крім електроенергії значно, хоч і не так, як на електрику, зросли розцінки на прибирання сміття. Вони зросли на 8,7%.

Щодо тарифів на газ, то їх обіцяють не підвищувати до кінця воєнного стану та ще пів року після його скасування. Однак в кінці опалювального сезону і їх можуть переглянути.