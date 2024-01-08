У “Нафтогазі” повідомили важливу інформацію для користувачів Viber

Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” пояснила, як передавати показники за газ клієнтам, якщо облгази відмовилися від використання чат-ботів в месенджерах, наприклад, у Viber. Відповідну інформацію оприлюднили на офіційній сторінці Нафтогазу у Фейсбук.

Українці скаржаться на неможливість подати показники

Одна з жительок Миколаєва в мережі поскаржилася на те, що Миколаївгаз відмовився від 7104 у Вайбері. Вона стурбована, адже не розуміє кому тепер подавати показники. За її словами, при поданні показників до Нафтогазу, їй відповіли, що покази прийняті і їх буде передано місцевому облгазу. Так було кілька місяців тому. Однак показники до місцевих не дійшли. Тож тепер у неї борг за газ.

Що кажуть в Нафтогазі

Представники Нафтогазу відповіли, що клієнти Миколаївського філіалу ТОВ “ГАЗОМЕРЕЖІ” можуть передати показники лічильника за 28 по 5 число. Щодо способів подання показників, то зробити це можна так:

В особистому кабінеті за адресою https://my.gas.ua/login . Для цього потрібно натиснути кнопку “Передати показники” в особистому кабінеті.

В чат-боті GASUA Viber, Telegram, а також в Messenger (Facebook). Для цього достатньо натиснути кнопку “Передати показники” в чат-боті GASUA.

За допомогою IVR меню, а також за номерами в контакт-центрі Нафтогазу за номерами 0663002888, 0983002888 або 0933002888.

За допомогою смс-повідомлення на короткий номер 4647. Для цього потрібно в повідомленні вказати номер особового рахунку 99 цифр), пробіл, фактичні показники лічильника (5 цифр). Важливо вносити лиш чорні цифри до коми, які вказані на лічильнику. Тобто це має виглядати так «123456789 00123».

На сайті https://gas.ua/ru/indicators , використайте лише особовий рахунок та перші три букви прізвища власника рахунку.

Як бачите, є безліч способів подати показники газового лічильника швидко та зручно. Зазначимо, що до кінця опалювального сезону вартість газу підвищувати не будуть.