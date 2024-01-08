В “Нафтогазе” сообщили важную информацию для пользователей Viber

Газоснабжающая компания “Нафтогаз Украины” объяснила, как передавать показатели за газ клиентам, если облгазы отказались от использования чат-ботов в мессенджерах, например, в Viber. Соответствующую информацию обнародовали на официальной странице Нафтогаза в Фейсбук.

Украинцы жалуются на невозможность подать показатели

Одна из жительниц Николаева в сети пожаловалась на то, что Николаевгаз отказался от 7104 в Вайбере. Она обеспокоена, ведь не понимает кому теперь подавать показатели. По ее словам, при подаче показателей в Нафтогаз, ей ответили, что показания приняты и будут переданы местному облгазу. Так было несколько месяцев назад. Однако показатели до местных не дошли. Поэтому теперь у нее долг за газ.

Что говорят в Нафтогазе

Представители Нафтогаза ответили, что клиенты Николаевского филиала ООО “Газосети” могут передать показатели счетчика за 28 по 5 число. Относительно способов представления показателей, то сделать это можно так:

В личном кабинете по адресу https://my.gas.ua/login . Для этого нужно нажать кнопку “Передать показатели” в личном кабинете.

В чат-боте GASUA Viber, Telegram, а также в Messenger (Facebook). Для этого достаточно нажать кнопку “Передать показатели” в чат-боте GASUA.

С помощью IVR меню, а также по номерам в контакт-центре Нафтогаза по номерам 0663002888, 0983002888 или 0933002888.

С помощью смс-сообщения на короткий номер 4647. Для этого нужно в сообщении указать номер лицевого счета (99 цифр), пробел, фактические показатели счетчика (5 цифр). Важно вносить лишь черные цифры до запятой, которые указаны на счетчике. То есть это должно выглядеть так “123456789 00123”.

На сайте https://gas.ua/ru/indicators , используйте только лицевой счет и первые три буквы фамилии владельца счета.

Как видите, есть множество способов подать показания газового счетчика быстро и удобно. Отметим, что в ближайшее время тарифы на газ в Украине не изменятся.