Як витирати екран телевізора від пилу: 4 помилки, які робить кожен

Періодично екран вашого телевізора покривається пилюкою та розводами, які потрібно правильно витирати. Рекомендації з цього матеріалу можна застосовувати не тільки для телевізора, але й для комп’ютерного монітора чи екрана ноутбука.

Які засоби категорично заборонено використовувати

Тож, перш ніж підійти до телевізора, потрібно одразу прибрати всі засоби, які ви використовуєте для прибирання та чистки різних поверхонь. Включно з рідкими засобами для очищування дзеркал та скла.

Річ в тому, що у складі цих засобів зазвичай є аміак або інші активні речовини. Вони можуть зруйнувати антивідбиваючий шар та інші покриття. При цьому використовувати подібні засоби не можна навіть для старого телевізора.

Також відмовтеся від використання паперових рушників та серветок. Здається що це зручний матеріал, адже на екрані не залишаються розводи. Однак не все так ідеально. Крихітні часточки з паперу залишають подряпини на поверхні екрана. Спочатку це буде непомітно, але через кілька таких сеансів очистки дефекти стануть дуже помітними.

Як доглядати за телевізором: 5 порад

Щоб не пошкодити екран телевізора чи ноутбука, дотримуйтеся простих правил:

Зараз можна купити безліч спеціальних засобів для догляду за електронними пристроями. Вони випускаються в вигляді серветок або спреїв. Вони чудово очищають екран, однак назвати їх бюджетними складно.

Альтернатива дорогим засобам — ганчірка з мікрофібри та пляшечка-пульверизатор з дистильованою водою. Так ваш екран буде чистим, і ви не пошкодите його.

Якщо забруднення більш суттєві — відбитки пальців та долонь дитячих рук, маслянисті плями та інше. В такому разі додайте до дистильованої води лише 2-3 каплі засобу для миття посуду (але не більше, щоб не залишилося розводів). Протирайте екран круговими рухами, а потім використайте суху ганчірку, щоб видалити залишки вологи.

В жодному разі не жодних засобів, навіть води, поряд з вентиляційними отворами телевізора.

Ось такі прості засоби допоможуть підтримувати чистоту вашого телевізора.