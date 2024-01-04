Є лише кілька днів: українцям розповіли як купити продукти в АТБ майже на 50% дешевше

В супермаркетах мережі АТБ на початку року різко знизили ціни на безліч повсякденних товарів. На третину дешевше можна купити м’ясо, ковбаси, масло та олію. Продукти за такими приємними цінами можна буде купити лише протягом шести днів.

М’ясо

Торгова мережа АТБ знизила вартість курятини.

Стегна курчат-бройлерів від ТМ “Чебатурочка” здешевшали до 99,99 грн/кг замість 105,90. Вказана асортиментна позиція має підвищений попит, тож запаси в магазинах обмежені.

Також знизилася вартість копчених курячих крилець від ТМ “Своя лінія”. Їх вартість знизилася на 28%. Зараз їх продають за ціною всього 164,99 грн за кг, раніше їх вартість була на рівні 229,99 грн за кг.

Ковбасні вироби

Також на 40% дешевше в АТБ можна придбати ковбасу “Українську” від ТМ “Добров”. Її звичайна вартість 456,79 грн за кг, зараз же її можна придбати за цілком прийнятною ціною — 327,99 грн за кг.

Інша позиція з цієї категорії — сирокопчена ковбаса “Золотиста” від ТМ “М’ясна лавка/Своя лінія”. Її вартість теж на 40% нижча, тож придбати можна всього за 269,99 грн за кг замість 452,99 грн/кг.

Кава

На 40% дешевше продають розчинну каву від ТМ “jacobs Monarch 200 г”. Раніше пачка кави коштувала 313,90 грн, а зараз лише 187,90 грн.

Також за зниженою 204 ціною продають каву від ТМ Carte Noire. Упаковка 140 грамів зараз коштує 174,90 грн, раніше її продавали по 291,80 грн.

Вершкове масло

Солодке вершкове масло 62% від ТМ “Молокія” 180 грамів здешевшало на 28%. Якщо до акції його продавали по 59,90 гривень, то зараз воно коштує лише 42,90 гривень.

Олія

За вигідною ціною також можна купити соняшникову олію від ТМ “Олейна” 0,85 л. Її вартість знизилася на 31%, тож тепер її можна придбати всього за 40 гривень 90 копійок, раніше ж вона коштувала 59,86 гривні.