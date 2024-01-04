Анонсировано зимнюю денежную помощь от Красного Креста: как оформить?

В Украине на постоянной основе выплачиваются разные виды выплат внутренне перемещенным лицам, а также уязвимым категориям населения. Иногда речь об обще украинской выплате, иногда помощь выплачивают в рамках одного региона, области или даже города. Сейчас многоцелевую выплату могут получить переселенцы, а также лица с инвалидностью 1, 2 и третьей группы, которые на данный момент проживают в Тернопольской области. Что касается лиц с инвалидностью, то есть уточнение: речь о лицах, получивших инвалидность в ходе боевых действий начиная с 2014 года.

Помощь финансирует организация “Красный Крест”

“С 9 по 26 января 2024 года Тернопольская областная организация Общества Красного Креста Украины возобновит регистрацию на зимнюю денежную помощь для определенных категорий внутриперемещенных лиц в Тернопольской области, — заявили представители организации на своей странице в Фейсбуке.

Заявки на помощь могут подавать переселенцы, относящиеся к следующим категориям:

Семьи у которых трое и более несовершеннолетних детей. Семьи, у которых есть лица с инвалидностью (1 и 2 группа). Семьи у которых воспитывается хотя бы одно несовершеннолетнее лицо с инвалидностью. Одинокие люди, и те, кому более 65 лет. Родители, имеющие статус одиноких.

Чтобы получить помощь, нужно прийти в один из пунктов, которые будут работать по следующим адресам:

09.01.24: г. Борщев – 10:00-16:00

10.01.24: с.Толстое – 10:00-16:00

11.01.24: г.Бучач – 10:00-16:00

12.01.24: с. Гусятин – 10:00-16:00

15.01.23: г.Чертков – 10:00-16:00

С собой нужно иметь пакет документов (оригиналы): паспорт, идентификационный код, свидетельства о рождении детей, выписку о месте жительства, справку ВПО. Также подтверждающие документы нужны и людям, которые живут одни, или воспитывающим самостоятельно детей. Обязательно следует иметь печатные банковские реквизиты.

Заметим, что количество мест ограничено, помощь могут не получить все желающие, а также деньги не будут выплачиваться тем, кто уже получал выплату от Красного Креста в течение последних трех месяцев.