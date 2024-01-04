Анонсовано зимову грошову допомогу від Червоного Хреста: як оформити?

В Україні на постійній основі виплачують різні види виплат внутрішньо переміщеним особам, а також вразливим категоріям населення. Інколи мова про загальноукраїнську виплату, інколи допомогу виплачують в рамках одного регіону, області чи навіть міста. Наразі багатоцільову виплату можуть отримати переселенці, а також особи з інвалідністю 1, 2 та третьої групи, які наразі проживають у Тернопільській області. Щодо осіб з інвалідністю, то тут є уточнення: мова про осіб, які отримали інвалідність в ході бойових дій починаючи з 2014 року.

Допомогу фінансує організація “Червоний Хрест”

З 9 по 26 січня 2024 року Тернопільська обласна організація Товариства Червоного Хреста України відновить реєстрацію на зимову грошову допомогу для визначених категорій внутрішньо переміщених осіб в Тернопільській області, – заявили представники організації на власній сторінці у Фейсбук.

Заявки на допомогу можуть подавати переселенці, які належать до наступних категорій:

Родини в котрих є троє та більше неповнолітніх дітей. Родини, в котрих є особи з інвалідністю (1 і 2 група). Родини в котрих виховується бодай одна неповнолітня особа з інвалідністю. Одинокі люди, та ті яким понад 65 років. Батьки, які мають статус одиноких.

Щоб отримати допомогу потрібно прийти в один з пунктів, які працюватимуть за наступними адресами:

09.01.24: м. Борщів – 10:00-16:00

10.01.24: с.Товсте – 10:00-16:00

11.01.24: м.Бучач – 10:00-16:00

12.01.24: с. Гусятин – 10:00-16:00

15.01.23: м.Чортків – 10:00-16:00

З собою потрібно мати пакет документів (оригінали): паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтва про народження дітей, витяг про місце проживання, довідку. Також підтверджуючі документи потрібні й людям, які проживають самі, чи виховують самостійно дітей. Обов’язково слід мати друковані банківські реквізити.

Зауважимо, що кількість місць обмежена, допомогу можуть не отримати всі охочі, а також її не виплачуватимуть тим, хто вже отримував виплату від Червоного Хреста протягом останніх трьох місяців.