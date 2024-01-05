Українцям дали просту формулу для розрахунку суми, яку прийдеться платити за доставку газу у 2024 році

Протягом кількох останніх років окрім стандартної плати за опалення українці додатково сплачують ще й тариф за доставку газу. Його, між іншим, сплачують навіть ті громадяни, які вже давно газом не користуються, перейшли на електрику, але при цьому залишаються під’єднаними до газової труби. Багато українців обурюються тим цифрам, які їм приходять. Мовляв, чому так багато, чому в іншому місті чи селищі, людям приходять зовсім інші рахунки? І як взагалі розрахувати бодай приблизно, скільки доведеться платити за це транспортування. Розрахувати можна не приблизно, а точно. Для цього існує формула, яку можна знайти у вільному доступі в Інтернеті.

Як дізнатися рахунок за постачання газу?

Варто знати, що розрахунок цього тарифу відбувається на основі показників за минулий рік. Тобто у 2024 році щомісячний тариф розраховуватиметься спираючись на ту кількість газу, яку ви спожили у 2023 році.

Наразі актуальна формула для розрахунку виглядає наступним чином:

Тариф облгазу * обсяг спожитий за газовий рік / 12

Тобто для точного розрахунку вам знадобиться лише тариф вашого облгазу (у кожному облгазі він відрізняється), та обсяг спожитого газу за попередній рік.

Останній пункт ви можете знайти у спеціальних платіжках, які отримували впродовж року, або ж спеціальних ресурсах. Наприклад, в особистому кабінеті на сайті Нафтогазу.

Чому тарифи у всіх облгазів різні?

На тариф впливає багато факторів, зокрема регіон, кількість населення, яке обслуговує той чи інший облгаз, розміри витрат на забезпечення функціонування мережі. Наприклад, якщо мова про невелике село та містечко, то жителі міста платитимуть менше, адже їх більше й відповідно сума за обслуговування мереж ділиться на всіх споживачів. До речі найнижчий тариф пропонує АТ “Київгаз” – всього 0,32 копійки за м3, тоді як в деяких облгазах ця сума сягає близько трьох гривень за м3.