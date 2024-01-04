Есть всего несколько дней: украинцам рассказали как купить продукты в АТБ почти на 50% дешевле

В супермаркетах сети АТБ в начале года резко снизили цены на множество повседневных товаров. На треть дешевле можно купить мясо, колбасы, масло и растительное масло. Продукты по таким приятным ценам можно будет купить только в течение шести дней.

Мясо

Торговая сеть АТБ снизила стоимость курятины.

Бедра цыплят-бройлеров от ТМ “Чебатурочка” подешевели до 99,99 грн/кг вместо 105,90. Указанная ассортиментная позиция пользуется повышенным спросом, поэтому запасы в магазинах ограничены.

Также снизилась стоимость копченых куриных крылышек от ТМ “Своя линия”. Их стоимость снизилась на 28%. Сейчас их продают по цене всего 164,99 грн за кг, ранее их стоимость была на уровне 229,99 грн за кг.

Колбасные изделия

Также на 40% дешевле в АТБ можно приобрести колбасу “Украинскую” от ТМ “Добров”. Ее обычная стоимость 456,79 грн за кг, сейчас же ее можно приобрести по вполне приемлемой цене — 327,99 грн за кг.

Другая позиция из этой категории – сырокопченая колбаса “Золотистая” от ТМ “Мясная лавка/Своя линия”. Ее стоимость тоже на 40% ниже, поэтому приобрести можно всего за 269,99 грн за кг вместо 452,99 грн/кг.

Кофе

На 40% дешевле продают растворимый кофе от ТМ “jacobs Monarch 200 г”. Ранее пачка кофе стоила 313,90 грн, а сейчас только 187,90 грн.

Также по сниженной 204 цене продают кофе от ТМ Carte Noire. Упаковка 140 граммов сейчас стоит 174,90 грн, ранее ее продавали по 291,80 грн.

Сливочное масло

Сладкое сливочное масло 62% от ТМ “Молокия” 180 граммов подешевело на 28%. Если до акции его продавали по 59,90 гривны, то сейчас оно стоит всего 42,90 гривны.

Растительное Масло

По выгодной цене также можно купить подсолнечное масло от ТМ “Олейна” 0,85 л. Его стоимость снизилась на 31%, и теперь его можно приобрести всего за 40 гривен 90 копеек, ранее же оно стоило 59,86 гривны.