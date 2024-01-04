ТЦК начали задерживать мужчин по полицейскому плану перехвата

Стало известно, что Территориальные центры комплектования и социальной защиты взяли на вооружение полицейский план перехвата “СИРЕНА”, который применяют для задержания преступников.

Детали

О том, что ТЦК “одолжили” у полиции план перехвата “СИРЕНА” рассказал адвокат Роман Симутин на своей странице в телеграм.

Он рассказал, что такого рода действия Территориальных центров комплектования – это настоящая облава. Однако они называют это более мягким термином – “оперативный план” или “операция” Хотя это не меняет ситуации, вместо преступников ловят мужчин призывного возраста.

Адвокат пояснил, что согласно статье 65 Конституции Украины обязанность каждого гражданина защищать Украину.

Получается, что ТЦК должны разыскивать конкретных уклонистов, а не поиск любого мужчины.

При этом адвокат подчеркивает, что задача должностных лиц и государственных органов -— соблюдать закон и действовать в его рамках.

Что делать в разы задержания ТЦК

Симутин также посоветовал, что делать в ситуации, когда представители ТЦК незаконно задерживают мужчину. Он утверждает, что главное – ничего не подписывать и требовать прибытия адвоката.

Он отметил, что ТЦК придумали хитрость – после доставки военнообязанного в ТЦК начальник предоставляет постановление о нарушении и просит его подписать.

В таком случае одни граждане пускают дело со штрафом на самотек, а другие платят этот штраф. В обоих случаях — оба сценария закрывают путь для выигрыша дела. Дело в том, что лицо добровольно ставит подпись, то есть ТЦК доказывает, что он не оказывал принуждение.

Такие дела безнадежны. Поэтому адвокат советует ничего не подписывать до прибытия адвоката. Отмечается, что на обжалование постановления есть только десять дней, поэтому нужно не медлить с подачей иска. В случае, если вас задержал ТЦК – срочно звоните адвокату, чтобы решить ситуацию в свою пользу и доказать принуждение со стороны военкомата.