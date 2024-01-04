ТЦК почали затримувати чоловіків за поліцейським планом перехоплення

Стало відомо, що Територіальні центри комплектування та соціального захисту взяли на озброєння поліцейський план перехоплення “СИРЕНА”, який застосовують для затримання злочинців.
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Про те, що ТЦК “позичили” у поліції план перехоплення “СИРЕНА” розповів адвокат Роман Сімутін на своїй сторінці в телеграм.
Він розповів, що такого роду дії Територіальних центрів комплектування — це справжня облава. Однак вони називають це більш м’яким терміном — “оперативний план” або “операція”. Хоча це не змінює ситуації, замість злочинців ловлять чоловіків призовного віку.
- Адвокат пояснив, що відповідно до статті 65 Конституції України обов’язок кожного громадянина захищати Україну.
- Виходить, що ТЦК повинні розшукувати конкретних ухилянтів, а не пошук будь-якого чоловіка.
- При цьому адвокат наголошує, що завдання посадових осіб та державних органів — дотримуватися закону та діяти в його рамках.
Що робити в рази затримання ТЦК
Сімутін також порадив, що робити в ситуації, коли представники ТЦК незаконно затримують чоловіка. Він переконує, що головне — нічого не підписувати та вимагати прибуття адвоката.
Він зазначив, що ТЦК вигадали хитрість — після доставлення військовозобов’язаного до ТЦК начальник надає постанову про порушення та просить її підписати.
В такому разі одні громадяни пускають справу зі штрафом на самоплив, а інші платять цей штраф. В обох випадках — обидва сценарії закривають шлях для виграшу справи. Річ у тім, що особа добровільно ставить підпис, тобто ТЦК доводить, що він не чинив примус.
Такі справи безнадійні. Тож адвокат радить нічого не підписувати до прибуття адвоката. Наголошується, що на оскарження постанови є лише десять днів, тому потрібно не зволікати з подачею позову. У разі, якщо вас затримав ТЦК — терміново дзвоніть адвокату, щоб вирішити ситуацію на свою користь та довести примус з боку військкомату.
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