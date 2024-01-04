ТЦК почали затримувати чоловіків за поліцейським планом перехоплення

Стало відомо, що Територіальні центри комплектування та соціального захисту взяли на озброєння поліцейський план перехоплення “СИРЕНА”, який застосовують для затримання злочинців.

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Про те, що ТЦК “позичили” у поліції план перехоплення “СИРЕНА” розповів адвокат Роман Сімутін на своїй сторінці в телеграм.

Він розповів, що такого роду дії Територіальних центрів комплектування — це справжня облава. Однак вони називають це більш м’яким терміном — “оперативний план” або “операція”. Хоча це не змінює ситуації, замість злочинців ловлять чоловіків призовного віку.

Адвокат пояснив, що відповідно до статті 65 Конституції України обов’язок кожного громадянина захищати Україну.

Виходить, що ТЦК повинні розшукувати конкретних ухилянтів, а не пошук будь-якого чоловіка.

При цьому адвокат наголошує, що завдання посадових осіб та державних органів — дотримуватися закону та діяти в його рамках.

Що робити в рази затримання ТЦК

Сімутін також порадив, що робити в ситуації, коли представники ТЦК незаконно затримують чоловіка. Він переконує, що головне — нічого не підписувати та вимагати прибуття адвоката.

Він зазначив, що ТЦК вигадали хитрість — після доставлення військовозобов’язаного до ТЦК начальник надає постанову про порушення та просить її підписати.

В такому разі одні громадяни пускають справу зі штрафом на самоплив, а інші платять цей штраф. В обох випадках — обидва сценарії закривають шлях для виграшу справи. Річ у тім, що особа добровільно ставить підпис, тобто ТЦК доводить, що він не чинив примус.

Такі справи безнадійні. Тож адвокат радить нічого не підписувати до прибуття адвоката. Наголошується, що на оскарження постанови є лише десять днів, тому потрібно не зволікати з подачею позову. У разі, якщо вас затримав ТЦК — терміново дзвоніть адвокату, щоб вирішити ситуацію на свою користь та довести примус з боку військкомату.